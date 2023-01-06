中老铁路累计发送旅客突破900万人次
2023年01月06日05:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
据新华社昆明1月5日电 （记者丁怡全）据中国铁路昆明局集团有限公司消息，截至1月5日，中老铁路累计发送旅客突破900万人次。其中，中国段发送旅客754万人次，老挝段发送旅客146万人次。
中老铁路于2021年12月3日全线建成通车，线路北起中国昆明，南至老挝万象，全长1000多公里，为服务两国民众便捷高效出行发挥了积极作用。
进入2023年，中老铁路客流逐步回暖，日均发送旅客达2.9万人次，发送量比去年同期增长近1倍。为满足旅客出行需求，中老铁路中国段动态增开动车组列车，日均开行达到20对；老挝段客流也实现稳步增长，列车由初期开行2对到高峰期开行5对，日均发送旅客6000余人次。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民银行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制
- 人民银行官网截图。 人民网北京1月5日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。…
相关新闻
- 评论
- 关注