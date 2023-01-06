据新华社昆明1月5日电 （记者丁怡全）据中国铁路昆明局集团有限公司消息，截至1月5日，中老铁路累计发送旅客突破900万人次。其中，中国段发送旅客754万人次，老挝段发送旅客146万人次。

中老铁路于2021年12月3日全线建成通车，线路北起中国昆明，南至老挝万象，全长1000多公里，为服务两国民众便捷高效出行发挥了积极作用。

进入2023年，中老铁路客流逐步回暖，日均发送旅客达2.9万人次，发送量比去年同期增长近1倍。为满足旅客出行需求，中老铁路中国段动态增开动车组列车，日均开行达到20对；老挝段客流也实现稳步增长，列车由初期开行2对到高峰期开行5对，日均发送旅客6000余人次。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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