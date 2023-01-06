本报记者 廖睿灵

小寒来临，春节将至，供暖季能源供应正处关键时期。1月3日召开的国务院常务会议指出，进一步强化重要民生商品、医疗物资、能源等保供稳价，确保春节期间市场供应充足和价格平稳，保障群众医药需求和温暖过冬。当前，各地正加足马力确保能源供应，为平稳度冬提供坚实保障。

供暖季能源供应有序推进

日前召开的国务院常务会议指出，过去一年我国物价保持平稳，粮食、能源等稳定供应能力进一步提升，这极为不易，为稳经济、保民生提供了有力支撑。

国家能源局发布的数据显示，据调度，去年12月1日至15日，全国煤炭产量达1.9亿吨，日均产量1251万吨，全国统调电厂电煤库存1.76亿吨、可用24天，为经济社会发展和群众温暖过冬提供了坚实可靠保障。

中国华能集团有限公司董事长温枢刚介绍，电力方面，目前华能集团的装机容量已达2.12亿千瓦，年发电量占全国发电量的近10%。供热方面，集团供热面积已超过10亿平方米。煤炭方面，集团持续加大煤炭保供力度，“不管市场上煤价再高，我们为了能源保供的需求，还是应开尽开。”温枢刚说。

“天然气冬季保供工作是一个系统工程。”国家石油天然气管网集团有限公司董事长张伟说。去年12月7日，中俄东线天然气管道工程泰安—泰兴段正式建成投产，实现俄气入沪、“北气南送”。目前，集团的LNG接收站可以夜间靠泊，这意味着当前“每三天接卸一船货”可变为接卸两船货，可以保证必要时实现“南气北送”，确保能源稳定供应。

国内能源价格总体平稳

做好能源保供工作，要确保国内能源价格不因市场需求变化产生过大波动。国资委发布的数据显示，为保证增产量、稳价格，国内煤炭企业带头执行电煤长协机制。去年中央企业煤炭日均产量达296万吨，同比增长7.6%，再创历史新高。国家能源集团、中煤集团2家企业带头执行电煤中长期合同，自产煤合同签约率达93.6%、履约率近100%，2021年以来累计让利超2400亿元。

伴随能源体制机制持续改革深化，“能升能降”的价格机制也正助推社会用能更加高效，进而推动能源市场稳定供应。

去年7月，南方区域电力市场启动试运行，标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。“该市场体系涵盖了中长期市场、现货市场、辅助服务市场等，其中电力现货市场可根据市场实时供求情况，发现电力在不同时间、不同空间的价格，推动整个社会高效用能。”中国南方电网有限责任公司董事长孟振平说。2022年，现货价格最高为1.07元/千瓦时，最低0.069元/千瓦时。电价能升能降，真正发挥了电力市场价格发现作用。据统计，南方区域去年增加煤电企业收入约300亿元，及时疏导燃气发电成本约70亿元。按照国家有关规定，居民、农业用电由电网企业保障供应，通过低价电源等措施保持价格稳定。

天然气方面，据国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，国内主要供气企业管道气平均供气价格多在每立方米2元至3元，部分尖峰增量气源价格也控制在每立方米4元至5元，远低于国际市场价格。

进一步抓好能源保供

日前召开的国务院常务会议强调，进一步抓好能源保供。持续释放煤炭先进产能，落实帮扶煤电企业纾困政策，支持能源企业节日安全正常生产，强化能源调度，做好电力、天然气顶峰保供预案，确保民生用能，加强重点地区、行业和企业用能保障。

各方正积极推进能源保供稳价工作。南方电网有关负责人表示，临近春节外出人员集中返乡，居民用电负荷将明显增加，南方电网将采取一系列措施，持续发挥大电网资源优化配置平台作用，最大限度释放煤电、气电的发电能力，坚决避免拉闸限电；中国华能集团有关负责人说，将重点做好应对极端天气影响的预案，确保冬季一旦有需要，就可以开栓供热；国家管网数据显示，当前国产天然气增量较为稳定，与管网相连的储气库已有165亿立方米的储备，同时集团的LNG接收站也实现了冲峰能力的再提升。到去年12月15日，全国天然气用量已经达到13亿立方米/日，接近2021年13.72亿立方米/日的极值。国家管网集团有关负责人说，集团具备在高峰期消费达到每天15亿立方米的冲峰能力，有信心应对寒潮。

国资委有关负责人表示，将对煤炭、发电、电网、石油石化和管网等企业，分类精准施策，激发企业积极性，全力提质增效保供应。同时，科学有序推进碳达峰碳中和，深化煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”，加大对优质煤炭资源储备和开发力度，加强重要能源、油气资源开发增储上产，多措并举、开源挖潜，进一步增强能源电力供应支撑托底能力。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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