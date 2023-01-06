元旦假期，位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的莱佛士（海南）国际医院项目建设马不停蹄，工人们正对医院的检验科室、前台及候诊区等设施进行内部装修。开工两个月以来，这个项目建设持续快速推进，将争取2023年4月正式开业。

这家医院由新加坡头部私立综合医疗集团莱佛士投资。“海南连接着中国与东南亚，是‘双循环’的重要交汇点。”莱佛士医疗中国区总裁谢风才说，莱佛士医疗集团将充分利用海南自贸港和乐城先行区的政策优势，双向引流共建亚洲医疗窗口，在乐城为患者提供专业化差异化的高端医疗服务。

中央经济工作会议要求，更大力度吸引和利用外资。要推进高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平。近年来，得益于自贸港各项改革举措和开放政策，海南日益成为各类市场主体发展的热土和外资企业进入中国市场的门户。据统计，在2021年实际使用外资35.2亿美元、同比增长16.2%基础上，2022年前11个月，海南实际使用外资同比增长22.5%。

随着疫情防控政策优化调整，海南离岛免税消费正在回暖，位于海口日月广场免税店的海南首家戴比尔斯永恒印记品牌店顾客渐多。作为全球知名珠宝品牌，戴比尔斯永恒印记不仅在海南开店，还在海口综保区建设加工厂房和运营中心，为海南免税消费市场注入活力。

戴比尔斯集团亚太区域业务运营总监吴峰说，集团在海南生产的珠宝首饰已经享受到了自贸港加工增值免征关税政策，“集团非常看好中国、看好海南，希望在海南打造亚太地区的运营中心，目前已经计划把旗下另一品牌的运营中心也落地到海口。”

近年来，海南自贸港建设以贸易投资自由化便利化为重点，以现代产业体系为支撑，以特殊的税收制度安排、高效的社会治理体系和完备的法治体系为保障，持续优化法治化、国际化、便利化的营商环境和公平统一高效的市场环境。目前，外资在海南已进入制造业、航运业、金融业、医疗产业、离岛免税产业等领域。

赴日招商、赴港交流、赴德洽谈……一段时间以来，海南一系列以招商为主题的频繁动作，让外界看到了一个蓬勃兴起的自贸港。系列招商活动的成果，也显示出自贸港对全球投资者的独特吸引力。

“近年来日本企业在海南的投资已初具规模。”赴日招商团团长、海南国际经济发展局副局长宫起君说，自贸港政策发布以来，日本企业在海南注册的公司已达114家。如罗森便利店已在全岛开设120间店铺；丰田汽车和上海平野汽车合作设立新能源特种车组装工厂；日本乐敦制药株式会社与合作伙伴设立合资公司，开展再生医学及细胞培养基领域的研究及商业化运营……

举大不遗细，涌入海南的外资不仅有大企业大项目，一些中小企业创业者也纷纷在海南寻找商机。来自意大利的斯特凡诺·费迪创建了意百利（海南）商业管理咨询有限公司，通过邀请意大利品牌参加消博会并帮助意大利企业在海南运营，为中意企业交流搭建桥梁。来自加纳的金斯福·约翰创建了海南金斯福国际贸易有限公司，利用自贸港优惠政策为中国和亚洲带来非洲的优质产品，他说：“来海南是我做过的最好的决定。”

前不久，海南专门举行了一场外资企业座谈会，会议强调，作为唯一的中国特色自由贸易港，海南开放的大门将开得更大、更快、更早，着力构建具有全球竞争力的开放政策和制度体系，打造外资外企聚集的新高地。

（新华社海口1月5日电 记者王晖余、吴茂辉）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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