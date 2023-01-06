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全国科普工作经费达189.07亿元比2020年增长10.10%

刘垠
2023年01月06日09:01 | 来源：科技日报
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原标题：全国科普工作经费达189.07亿元比2020年增长10.10%

　　科技日报记者2022年12月30日获悉，科技部日前发布的2021年度全国科普统计数据显示，2021年全国科普工作经费筹集规模为189.07亿元，比2020年增长10.10%，为实现“十四五”时期科普工作良好开局提供了有力支撑。

　　全国科普经费增长显著的背后，是公共财政投入继续发挥引领作用。其中，各级政府部门拨款150.29亿元，占当年全部经费筹集额的79.49%。

　　值得关注的是，2021年全国人均科普专项经费4.71元，比2020年增加0.54元。科普活动支出83.85亿元，占当年科普经费使用额的44.24%；科普场馆基建支出33.36亿元；科普展品、设施建设支出19.34亿元。

　　科普人员队伍建设稳步向前，人员构成进一步优化；科普场馆建设持续推进，参观人数明显回升。

　　2021年，科技馆和科学技术类博物馆数量增加较为显著，全国共计1677个，比2020年增加152个。其中，科技馆661个，科学技术类博物馆1016个。由于科技馆和科学技术类博物馆采取了更加灵活、有序且规范的管理与接待措施，参观人数明显回升，全年参观人次达到1.63亿，比2020年增加42.42%。

　　科普活动受众广泛。2021年，全国各类机构组织线上线下科普（技）讲座103.82万次，吸引33.80亿人次参加，较2020年增长108.24%；举办线上线下科普（技）专题展览10.07万次，共有2.05亿人次参观；举办线上线下科普（技）竞赛3.68万次，参加人数达7.26亿人次，比2020年增加294.22%。

　　据介绍，2021年全国科技活动周期间，全国共举办线下线上各类科普专题活动11.16万次，参加人次达5.93亿，比2020年增长21.26%。

(责编：申佳平、陈键)
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