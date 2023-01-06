人民网北京1月6日电 （记者栗翘楚）“您好，我们公司刚刚投产，现在着急要从多个口岸进口大量生产设备，还不能在口岸开箱查验，请问我们该怎么办？”2022年12月初，北京海关所属亦庄海关关员接到经开区某芯片生产企业的求助电话。

据了解，该企业一期厂房已完成交付，在设备搬入阶段，进口生产设备达100余台。受境外航司安排和疫情影响，进口设备被分别发往天津、上海、杭州等口岸，而且多为真空包装，无法在口岸进行开箱查验，这种情况让企业有些措手不及。

“您这种情况可以适用‘真空包装等高新技术货物布控查验模式’政策，结合‘通关一体化’方式，可以在企业所属地——亦庄海关进行申报。”接到电话后，亦庄海关综合业务一科科长解萌立即根据企业情况“问诊把脉”开出“药方”，“如果精密设备无法在口岸破拆真空包装，我们可以上门查验。”

为支持集成电路、生物医药等高新技术企业创新发展，海关总署2021年12月1日起在全国海关扩大优化真空包装等高新技术货物布控查验模式试点范围，符合申请条件的试点企业可由目的地海关派员至企业生产车间或仓库上门查验，进一步降低高新技术货物质损风险。

解萌表示，除预约通关、上门查验等措施外，亦庄海关还积极向企业宣传推广“提前申报+两步申报”模式报关，为企业提供政策支持指导，有效发挥“提前申报+两步申报+汇总征税”政策叠加优势，提升企业进境便利化水平，为经开区集成电路、生物医药等行业的供应链保驾护航。

据北京海关统计，2022年前11个月，北京地区（含中央在京单位，下同）进出口总值3.3万亿元人民币，超过去年全年水平（3.04万亿元），较去年同期（下同）增长19.4%，高于全国增速10.8个百分点。其中，北京地区生命科学技术产品进口784亿元，增长21.6%，高于全国增速12.1个百分点，占全国总值的24.8%；集成电路进口387.1亿元，增长92.7%，半导体制造设备进口148.9亿元，增长18.5%；集成电路出口230.3亿元，增长30.4%，电动载人汽车出口13.4亿元，增长893.6%。

稳外贸的关键是稳主体。2022年前11个月，北京地区有进出口实绩的企业1.7万家，较去年同期增加300余家，实现疫情期间外贸主体规模稳中有升。北京海关实施组合式支持政策，持续提升服务企业质量，打通政策执行“最后一公里”；搭建“一站式”云通关服务窗口，确保海关惠企政策措施落实落地。

近日，在中科科辅（北京）科技有限公司的厂区内，一台价值18.5万美元的球差射电显微镜在北京海关所属海淀海关关员的监管下，仅耗时2小时就完成了查检工作，进入安装调试阶段。

这台精密仪器可以对金属的性能进行检测，现在有多个国家重点项目和高校重点科研课题急需这台精密仪器出具金属性能检测报告。”中科科辅（北京）科技有限公司负责人表示，“多亏海淀海关关员上门查检，才确保了这台仪器能够快速完成安装调试、如期交付，真是解了我们的燃眉之急。”。

“为尽可能帮助企业‘抢回’宝贵时间，在接到求助电话后，针对货物特殊性和企业诉求，我们立即启动应急处置预案，第一时间派员‘上门服务’，‘一对一’‘手把手’指导企业以最快速度完成报关工作，并结合仪器特点提前进场、采取拆包装与安装调试同步进行的方式，在确保严密监管的前提下，快速完成查检工作。”海淀海关查检一科副科长严峻介绍说。

据统计，2022年前11个月，海淀海关共验放高校、科研院所、高新技术企业等机构进口科研设备263批次，货值约1840万美元。

海淀海关副关长周骏表示，“海淀海关将持续聚焦企业实际需求和‘急难愁盼’，提供更加便捷高效的服务，全力支持先进技术、重要设备、关键零部件等扩大进口，为保障产业链供应链安全稳定，助力北京国际科技创新中心建设贡献海关力量。”

(责编：杨虞波罗、高雷)

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