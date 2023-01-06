原标题：2023年CES开幕 海信电视UX获CES创新大奖

美国当地时间5日，全球规模最大消费类电子展CES（CES 2023）正式拉开帷幕。美国消费者技术协会（CTA）公布了“CES 2023创新奖”获奖名单，海信ULED X 参考级影像新品110 UX，凭借先进的光学系统、非凡的图像处理和显示技术，获得CES 2023创新奖。

海信视像方面称，作为拥有行业最高5000+背光分区，实现了2500尼特峰值亮度的110英寸超大屏电视，海信UX将电视画面的亮度、对比度和层次感提升到极致，不仅重新定义了高端液晶电视画质标准，更引发了美国权威媒体的密集关注。

据悉，美国顶级科技媒体CNET对海信UX给出了“CES2023最佳电视”的评价，认为海信正在与LG的OLED电视和三星引人注目的MicroLED等高端电视竞争。而CNN Underscored则把海信UX加入了“CES 2023最佳名单”。

公开信息显示，今年CES展是疫情后首次全面在线下举行，参展企业来自170多个国家（地区），较去年增加近1000家，其中超过1000家企业是首次参展。在中国企业参与数量上，今年参展中国企业比去年（204家）有所回升，吸引到了485家中国公司参加。TCL、海信、康佳等中国品牌都在参展商名单中。（记者 单征宇）

(责编：董童、李源)

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