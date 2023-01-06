人民网北京1月6日电 （记者栗翘楚）近日，中国核电发布公告显示，2022年全年公司累计商运发电量1992.87亿千瓦时，比2021年同期增加发电量166.50亿千瓦时，同比增长9.12%；累计上网电量1870.39亿千瓦时，同比增长9.35%。其中，核电机组发电量累计1852.39亿千瓦时，比2021年同期增长7.0%，上网电量累计为1732.16亿千瓦时，比2021年同期增长约7.1%；新能源发电量累计140.48亿千瓦时，较2021年同期增长47.66%，上网电量138.23亿千瓦时，较2021年同期增长48.43%。

核能作为清洁、安全、高效的能源，已成为全球携手推进低碳可持续发展的重要选项，经过30余年的发展，中国核电技术取得了长足进步。

公告显示，截至2022年12月31日，中国核电控股核电在运机组25台，装机容量2375.00万千瓦；控股在建机组8台，装机容量887.80万千瓦；控股核准待建设机组3台，装机容量367.50万千瓦；核电装机容量合计3630.30万千瓦。公司控股新能源在运装机容量1253.07万千瓦，包括风电420.74万千瓦、光伏832.33万千瓦，另控股独立储能电站21.1万千瓦；控股新能源在建项目572.60万千瓦，其中风电155.50万千瓦、光伏417.10万千瓦。

公告称，2023年，公司全年发电量目标为2050亿千瓦时，其中，核电计划发电量为1835亿千瓦时，新能源计划发电量为215亿千瓦时。公司将采取加强电力营销力度，做好上下游沟通合作，争取更大的上网电量空间；加强厂网协调，优化机组停运检修窗口，减少电量损失；强化运维管理、设备可靠性管理和绩效提升工作，保证核电机组及新能源装机安全稳定运行；加强在建核电机组及新能源项目的四大控制，力争早日投产等措施保证全年任务完成。

(责编：郭思邈、高雷)

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