2022年1-11月，全国实际使用外资金额11560.9亿元，按可比口径同比增长9.9%。外交部发言人近日表示，随着疫情防控优化调整措施的逐步有序推进落实，中国经济增速将会持续回升，并为外商提供更好的营商环境。

2013年到2021年，我国非金融领域累计利用外商直接投资金额1.2万亿美元，2021年利用外资金额比2012年增长55.3%，年均增长5%。我国营商环境持续优化，利用外资大国地位逐渐稳固，越来越多外资企业稳步推进在华投资，背后是各类要素得到全方位保障。

财经评论员许峻铭观察到，最近很多在中国经营许久的外资企业将研发中心和核心生产部门迁到中国，进一步彰显了外资企业深耕中国市场的信心。当下，既要加速吸引增量外资入华，又要助力存量外资高质量发展，必须持续提升要素流动便利化水平，优化投资促进和服务，有效回应外企核心关切。各地在全方位构建外商投资要素保障体系方面做了哪些工作？深化“放管服”改革取得哪些实实在在的成效？

2022年10月底，中国贸促会发布三季度中国外资营商环境调研报告，近九成外资企业对中国营商环境较满意，长三角和珠三角地区仍然是吸引外商投资的主要区域。中国贸促会研究院副院长赵萍表示，打造一流营商环境，将为外资打开“三重机遇之门”。一是国民待遇原则，打开投资机遇之门。高标准落实准入前和准入后的国民待遇原则，确保外资在准入领域、要素获取、经营运行、知识产权保护等各方面均享受平等待遇。二是强化金融支持，打开融资机遇之门。支持外商投资企业通过在交易所上市等方式进行融资，支持各类金融机构提供金融服务和融资支持。三是引导投资方向，打开参与重大战略的机遇之门。支持外商投资创新发展，参与中国科技强国战略，鼓励外资在华设立研发中心，打造产业链共同体。

日益完善的营商环境、不断开放的中国市场，为外资企业打开“机遇之门”，也见证着中国持续扩大开放的决心和步伐。更多精彩内容，敬请观看本期《央视财经评论》！

来源：央视财经

(责编：杨光宇、袁勃)

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