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2023年春运期间客流总量预计约20.95亿人次

2023年01月06日17:19 | 来源：新华网
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新华社北京1月6日电（记者叶昊鸣）“初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。”交通运输部副部长徐成光说。

徐成光是在6日召开的国新办发布会上作此表述的。据介绍，2023年春运将从1月7日开始，到2月15日结束，共40天。

徐成光表示，从客流构成看，春运期间，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%；自驾车、城际拼车、定制客运等出行比例将进一步提高，高速公路小客车日均流量约为2620万辆，较去年同期增长3.6%。

徐成光说，从时空分布看，预计节前以大城市向周边城市及主要劳务输出省份迁移为主，探亲流、务工流叠加，客流强度有所提升；节后则以主要劳务输出省份及中小城市向中心城市聚集为主，返程客流相对错开，1月27日（正月初六）和2月6日（正月十六）前后将出现两个返程高峰。

铁路方面，国铁集团客运部主任黄欣介绍，2023年春运火车票预售已于2022年12月24日开始，从目前的售票情况来看，探亲、旅游等旅客出行需求有所增长，铁路客流也呈现了逐步回暖的态势。

民航方面，中国民用航空局总飞行师万向东介绍，春运期间，全民航日均安排客运航班11000班，为2019年春运期间的73%左右。预计客流量总体将呈现错峰放假开学、错峰返乡返岗、错峰出游出行等特征，春节假期前后和元宵节后仍将出现旅客出行高峰。

(责编：杨光宇、袁勃)
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