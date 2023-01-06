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大连商品交易所2022年12月处理异常交易行为81起

2023年01月06日18:52 | 来源：新华网
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新华社大连1月6日电（记者郭翔）为切实履行市场一线监管职责，规范期货交易行为，防范化解市场风险，保障市场参与者的合法权益，大连商品交易所持续对异常及违规交易行为进行查处，2022年12月处理异常交易行为81起。

据了解，大连商品交易所2022年12月处理的异常交易行为包括自成交超限35起、频繁报撤单超限44起、大额报撤单超限2起。大连商品交易所已通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示，并对其中1名客户采取限制开仓一个月的自律管理措施。

此外，大连商品交易所2022年12月调查处理违规交易线索8起，包括涉嫌约定交易转移资金类4起和其他类型违规线索4起，已对相关客户开展调查并采取相应措施。

(责编：杨光宇、袁勃)
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