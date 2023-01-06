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团圆新春路丨让回家路更顺畅、更有序——交通运输部全力保障2023年春运有序平稳安全运行

2023年01月06日19:24 | 来源：新华网
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新华社北京1月6日电 题：让回家路更顺畅、更有序——交通运输部全力保障2023年春运有序平稳安全运行

新华社记者叶昊鸣

2023年春运是疫情防控进入新阶段后的第一个春运，如何保障春运工作有序平稳安全运行，让回家路更顺畅、更有序？在6日召开的国新办发布会上，交通运输部有关负责人进行回应。

把好“四关”，错峰有序出行

“初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。”交通运输部副部长徐成光说。

面对可能出现的大幅增长客流，徐成光表示，将做好四个方面具体举措：

——严格落实出行各项政策。将按照国务院联防联控机制相关政策规定，科学精准执行疫情防控优化措施和“乙类乙管”各项措施。

“针对探亲流，探索实行弹性休假、错峰休假等政策，降低集中出行压力；针对务工流，合理确定春节放假和节后开工时间，引导错峰返乡返岗；针对学生流，优化调整放假、开学时间，引导错峰避峰返校；针对旅游流，合理设置游客接待上限，引导旅游流有序流动。”徐成光说。

——加强运力调度保障。针对出行需求相对集中的务工流、学生流，积极开展团队服务、上门服务，具备条件的组织“点对点”包车运输。针对农村地区探亲、赶集出行需求，通过加密城乡客运、镇村公交、农村班线频次，延长运营时间、强化预约响应等方式，加大运输服务保障力度。

——优化客运服务措施。多渠道及时发布客运服务信息，特别是延长客票预售期。及时增开售票窗口、自助终端和安检通道，积极推广应用线上购票、电子客票、自助验票等服务。积极关爱帮扶老幼病残孕乘客，完善无障碍设施。

——强化路网运行服务保障。密切关注跨省交界、热门城市和重点景区周边路网的交通流量，及时发布路况和拥堵缓行路段信息。保障高速公路及服务区、普通公路、航道船闸和经营性客运服务应开尽开，做好服务区加油、充电、用餐、如厕等服务。

“尽管大家回乡过年、探亲访友的愿望较为强烈，我们还是倡导大家根据自身和家庭成员的实际情况，合理安排出行计划，特别是患有基础病的老年朋友以及家中有孕妇、婴幼儿的家庭，要尽量减少出行，以降低自身和家庭成员的旅途感染风险。”徐成光说。

做好防护，平安健康回家

春运期间，人员流动、货运物流活动频繁，人员交叉活动密集，感染风险大，疫情防控工作仍是春运工作的重要内容。

针对这些情况，交通运输部运输服务司司长蔡团结介绍，春运工作专班印发了春运疫情防控指南，发布了春运出行服务指引，强化全链条管理，督促交通运输从业人员落实落细各项防控措施，引导社会公众做好个人健康防护。

在强化客流组织引导方面，将在进站口、售票窗口及自助售取票设备、安检通道、检票口等关键部位，引导公众有序排队，具备条件的情况下，分散候乘、分散就座。

春运期间，鼓励使用无接触服务。蔡团结介绍，将扩大无纸化、无接触服务范围，同时加快推进铁路、民航以及与城市轨道交通之间的顺畅衔接和安检流程优化，减少换乘等候时间和人员聚集。

在从业人员健康管理、场站防疫措施等方面，蔡团结表示，将督促经营者加强从业人员健康监测，出现发热等症状的，第一时间报告，停止作业，必要时开展抗原或核酸检测。上岗期间佩戴口罩，做好手卫生。客运车辆及时开窗通风换气。同时加强相关场站、高速公路服务区、收费站和一些交通运输工具日常公共卫生管理，做好环境清洁消毒、通风换气。

加强监管，安全平稳过年

今年春运，客流物流加速增长，疫情不断发生变化，加上极端恶劣天气等多种因素叠加，运输安全监管面临较大的挑战。保障运输安全，这也是春运工作的重中之重。

督促运输企业严格落实安全生产各项要求，对拟投入春运的设施设备进行全方位的检查和维护，严把从业人员的安全素质关……蔡团结介绍，春运期间，要确保人员适任，运输工具适航适行。

在路网和车辆运行方面，将对长大桥隧、连续长下坡等路段加强风险排查，出现低温寒潮、冰冻雨雪、团雾浓雾等恶劣天气后，强化信息提醒和应急处置，及时开展清雪除冰工作。加强“两客一危”车辆、高速客船等运行过程中的动态监控管理，及时发现并纠正超速、疲劳驾驶等违法违规行为。督促运输企业密切关注天气变化和线路通行条件，坚决杜绝冒险作业、涉险运输。

春运期间，农村地区群众返乡、探亲访友、赶集赶场等出行需求增加。蔡团结说，将强化运力保障，加强安全监管，会同有关部门聚焦农村客运途经线路、客运场站、渡口等，加强执法监管。

“安全工作永远在路上。让我们共同努力，确保今年春运安全平稳有序，让大家过一个欢乐祥和的春节。”蔡团结说。

(责编：杨光宇、袁勃)
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