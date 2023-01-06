新华社北京1月6日电 题：多措并举确保重点生产生活物资运输高效顺畅——交通运输部有关负责人谈春运保通保畅

新华社记者叶昊鸣

2023年春运即将到来。与往年“客增货减”的情况相比，今年春运疫情流行高峰陆续到来，各类重点生产生活物资运输需求会有较大增长。

“特别是中小城市、农村地区物流配送基础相对薄弱，加上一线从业人员离岗回乡及可能出现的大面积感染，上岗人员不足，局部地区可能出现末端配送不畅问题。”在6日召开的国新办发布会上，交通运输部副部长徐成光说。

确保交通物流畅通有序，对于人民群众生产生活至关重要。

近期，随着各地疫情发展变化，人民群众对涉疫药品、抗原检测试剂、口罩、疫苗等医疗物资运输需求在大幅增加。

针对这一情况，徐成光介绍，交通运输部跟踪疫情形势变化，及时掌握全国重点医疗物资运输需求，督促指导各地交通运输主管部门主动对接国务院联防联控机制医疗物资保障组确定的286家重点医疗物资保供企业，靠前服务，一企一策。

高效通行才能保障物流顺畅有序。徐成光表示，通过建立医疗物资运输保障日调度制度，对重点省份、重点物流企业加强调度，确保医疗物资及时运达。同时，严格落实新冠病毒疫苗货物运输车辆高速公路免费优先通行政策。

医疗物资得到保障，重点生产生活物资也需要得到保障。发布会上，徐成光表示，将统筹做好能源、粮食等重点物资，蔬菜、水果、肉禽、蛋奶等生活物资的运输保障，更好地服务保障经济社会发展大局，保障人民群众生活需要和温暖过冬。

针对驾驶员运输过程中可能遇到不通不畅的问题，或是有关保供企业出现物流运输保障困难，徐成光提出，可拨打全国物流保通保畅服务电话及各地公布的物流保通保畅服务电话。“我们将一事一协调做好服务保障，帮助大家解决问题。”

春节期间往往是人员返乡出行的高峰、快递业务的淡季。但在今年，做好春节期间寄递服务保障工作，满足人民群众对药品、防疫物资、基本生活物资的寄递需求，对更好统筹做好新形势下疫情防控和服务经济社会发展大局仍然十分重要。

“国家邮政局专门制定了《邮政快递业2023年春节期间寄递服务保障工作方案》，对春节期间行业运行进行专项部署。”发布会上，国家邮政局副局长陈凯说。

维护正常邮政快递服务秩序，在春节期间仍然是重点。陈凯表示，将督促邮政企业持续稳定提供邮政普遍服务，指导主要品牌快递企业根据不同地区实际寄递需求，合理承诺服务事项，并提前公布春节期间服务安排，统筹全网运力，安排必要数量的营业网点和作业人员，确保服务网络有效运行。

与此同时，国家邮政局与商务部等部门紧密合作，做好“网上年货节”活动，指导企业合理安排节日期间生产经营，及时向社会公告服务安排，并严格履行公告和承诺的内容。督促企业加强与上游电商企业对接，科学预测春节期间业务需求变化，合理安排人力、运力等资源，确保企业正常运转。

针对保障医疗物资寄递需要，国家邮政局与商务部联合印发了《关于共同做好医疗物资供应配送保障的通知》，指导寄递企业对医疗物资进行特殊标注、重点保障和优先投递，满足人民群众急需的药品等医疗物资的寄递需要。

“针对部分城市一线快递员短缺造成物流末端配送不畅问题，我们都是即接即办，立即开展调度部署，督促及时补充短缺的快递配送人员，推进营业网点应开尽开，优先配送医药、防控物资积压快件，全力畅通医疗物资末端配送。”徐成光说。

目前，全国交通“大动脉”和物流“微循环”总体畅通，重点物流枢纽运行平稳，主要物流运行指标稳中向好，各类重点物资运输安全有序。

“下一步，我们将继续聚焦医疗物资运输需求，促进供需对接、保障高效通行、畅通末端配送，确保重点物资运输高效有序。”徐成光说。

(责编：杨光宇、袁勃)

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