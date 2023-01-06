新华社北京1月6日电（记者谢希瑶）商务部6日发布数据显示，2022年1至11月，我国服务进出口总额54046.1亿元，同比增长15.6%，服务贸易继续保持增长。

数据显示，2022年1至11月，我国服务出口25835亿元，同比增长15.5%；进口28211.1亿元，同比增长15.6%；服务贸易逆差2376.2亿元。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易稳定增长。2022年1至11月，我国知识密集型服务进出口22486.4亿元，同比增长10.1%。其中，知识密集型服务出口12629.9亿元，同比增长13.4%，出口增长较快的领域是电信计算机和信息服务，知识产权使用费，同比分别增长15.5%和15.3%；知识密集型服务进口9856.5亿元，同比增长6.1%，进口增长较快的领域是保险服务，增速达51.5%。

旅行服务进出口继续恢复。2022年1至11月，我国旅行服务进出口7580.5亿元，同比增长8.2%。剔除旅行服务，同期服务进出口增长16.9%；与2019年同期相比，服务进出口增长51.1%。

(责编：杨光宇、袁勃)

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