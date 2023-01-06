新华社北京1月6日电（记者史竞男）在中国书刊发行业协会指导下，《2022年图书零售市场年度报告》6日在京发布。报告显示，2022年我国图书零售市场码洋规模为871亿元，短视频电商零售图书码洋同比上升42.86%，码洋占比赶超实体书店，成为新书首发重要渠道。

该报告由北京开卷信息技术有限公司基于图书零售市场观测系统数据分析完成。据统计，2022年图书零售市场较2021年同比下降11.77%。从不同渠道零售图书市场看，实体店渠道零售图书码洋同比下降37.22%，平台电商同比下降16.06%，短视频电商实现正增长。从2022年各类图书的码洋构成看，少儿类是码洋比重最大的类别，且码洋比重进一步上升；教辅类码洋比重位居第二，文学类码洋比重增幅最大。

报告分析指出，出版行业作为以内容为核心的创意产业，要实现出版繁荣不仅需要大量品种，还需要增强原创能力。2022年，我国原创新书品种规模占比升高，文学类新书中原创占比最高。

中国书刊发行业协会理事长艾立民表示，随着深化全民阅读活动、推动实体书店进一步转型升级，以及政府主管部门对书店扶持政策的逐渐扩大，相信2023年中国书业会走出困难期，开创繁荣发展新局面。

(责编：杨光宇、袁勃)

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