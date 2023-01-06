新华社北京1月6日电 题：消费市场有序恢复、取消对外贸易经营者备案登记……商务部回应近期经贸热点

新华社记者谢希瑶

消费市场恢复怎么样？取消对外贸易经营者备案登记意义何在？稳外资工作还将如何发力？在商务部6日举行的2023年首场网上例行发布会上，商务部新闻发言人束珏婷针对近期经贸热点问题进行了回应。

消费总体有望保持稳步恢复态势

束珏婷介绍，元旦假期，商务部重点监测零售企业的粮油食品、饮料、日用品销售额同比分别增长11.3%、10.2%和2.6%；机构数据显示，元旦三天电影票房突破5.5亿元，全国影院营业率达到85%，创10个月以来新高；根据商务大数据监测，“2023全国网上年货节”前5天全国网络零售额达2080亿元，比上届同期增长4.7%……

“近期随着疫情防控措施不断优化调整，居民出行、线下消费等逐步增多，2023年元旦假期消费市场有序恢复，生活必需品供应总体充足，价格基本平稳。”束珏婷说，一是居民基本生活消费平稳增长，年货、日用品等商品需求升温；二是服务消费呈现恢复态势，各地餐饮门店陆续恢复堂食，餐饮企业线上线下多渠道销售，冰雪消费持续升温，跨省游、长途游需求明显增长，热门旅游目的地酒店住宿率和预订率持续提高；三是线上消费保持较快发展，年货礼盒、健康滋补用品、进口生鲜食品等销售增长较快，直播带货、即时配送等消费新业态、新模式动能不断释放；四是生活必需品市场总体平稳。

据介绍，全国百家大型农副产品批发市场粮食、食用油、肉类、鸡蛋、蔬菜进货量均较节前增长。价格方面，粮食、食用油、牛羊肉价格与节前基本持平；猪肉、鸡肉、鸡蛋价格小幅下降；30种蔬菜批发均价上涨1.5%。

“综合来看，国内消费需求将逐步释放，消费总体有望保持稳步恢复态势。”束珏婷说。

回应取消对外贸易经营者备案登记

谈及我国取消对外贸易经营者备案登记，束珏婷表示，这是外贸经营管理领域重大改革举措，是中国政府坚定推进贸易自由化便利化的重要制度创新。

“取消备案登记，将有利于进一步优化营商环境，释放外贸创新活力，推进贸易高质量发展和高水平对外开放。”束珏婷说，外贸经营权是国家赋予外贸经营者的一项基本权利。2004年以来，我国外贸经营权管理长期采取备案登记制，相关市场主体只需完成备案登记即可成为对外贸易经营主体。为进一步优化营商环境，2019年10月，十三届全国人大常委会第十四次会议通过决定，授权国务院在自贸试验区暂时调整适用对外贸易法第九条，取消对外贸易经营者备案登记，试点三年。通过对三年试点实践经验进行全面总结评估，我们认为在全国范围取消对外贸易经营者备案登记的条件和时机已经成熟。

外资企业普遍欢迎我国优化调整疫情防控措施

随着我国不断优化调整疫情防控措施，外资企业反应如何？稳外资工作还将如何发力？

束珏婷介绍，近期外资专班就我国新冠疫情防控“二十条”“新十条”“乙类乙管”等措施向有关外资企业和多家外国商协会开展了“一对一”走访了解。中国主动优化调整疫情防控措施，受到了外资企业和在华外国商协会的普遍欢迎，表示优化措施“非常及时，令人振奋”，“解决了外籍人员来华的大难题”，使其“在华发展预期更加稳定”。不少外资企业表示，已经开始制定集团高层访华日程，积极推动重启相关项目，并寻求新的投资机会。

束珏婷说，下一步，将一如既往扩大外资市场准入，落实好外资企业国民待遇，加大外商投资合法权益保护力度，为外商来华投资创造更多便利条件，努力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，与各国企业共享中国开放发展机遇。

(责编：袁勃、岳弘彬)

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