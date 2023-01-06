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2022年前11个月全国新开工改造城镇老旧小区5.25万个

2023年01月06日22:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月6日电（记者王优玲）记者6日从住房和城乡建设部获悉，2022年前11个月，全国新开工改造城镇老旧小区5.25万个、876.01万户，按小区数计开工率为102.7%、按户数计开工率为104.4%。

　　“面子”更靓，“里子”更实。据统计，去年1至10月，各地在改造中，规整和更新改造水电气热信等老旧管线5.16万公里，加装电梯1.23万部，增设停车位61.96万个，电动汽车充电桩2.07万个。

　　随着我国老龄化进程加速，对老旧小区的适老化改造显得尤为迫切，尤其是老旧小区加装电梯的需求日益强烈。截至去年10月，全国累计实现加装电梯6.1万部，增设养老、托育等各类社区服务设施3.6万个。

　　过去十年来，全国累计开工改造老旧小区超过16万个，惠及居民超过2800万户。据住建部相关司局负责人介绍，“十四五”时期，我国将基本完成2000年底前建成的约21.9万个城镇老旧小区的改造任务。

(责编：袁勃、岳弘彬)
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