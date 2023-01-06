新华社北京1月6日电（记者谢希瑶）菲律宾总统马科斯于近日对中国进行了国事访问，中菲经贸领域合作受到外界关注。商务部新闻发言人束珏婷6日说，在两国元首的战略引领下，近年来，中菲经贸合作取得丰硕成果。

束珏婷在商务部当天举行的网上例行新闻发布会上介绍，截至2021年底，中国已连续六年成为菲律宾最大贸易伙伴，并跃升为菲第二大出口市场。中国稳居菲农产品第三大出口市场。2022年1至11月，中菲贸易额804.1亿美元，同比增长8.3%。在第五届中国国际进口博览会上，菲律宾展位面积较上一届增加240平方米，新增19家参展企业。目前，菲律宾已成为中国最大的香蕉和菠萝进口来源国，椰子、牛油果、冷冻水果等也相继进入中国市场，新鲜榴莲即将实现对华出口。

束珏婷还介绍，中国企业对菲律宾投资合作成果显著。据菲方统计，2016至2021年中国企业对菲律宾协议投资额累计约29亿美元，涉及服务外包、物流、农业、钢铁、通信等领域，展现出较强活力。

束珏婷表示，下一步，商务部将和菲方相关部门一道，认真落实两国领导人达成的重要共识，持续扩大进口菲律宾优质产品，支持中国企业赴菲律宾投资兴业，推动共建“一带一路”倡议与菲“多建好建”计划对接，拓展绿色经济、数字经济等新的合作领域，协同推进“两国双园”建设，推动双边贸易投资迈上新台阶。

马科斯访华期间，中国与菲律宾签署了电子商务合作谅解备忘录，共同为双边经贸关系注入新动力。

(责编：袁勃、岳弘彬)

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