本报北京1月6日电 （记者韩鑫）国家标准化管理委员会近日下达2022年第四批推荐性国家标准计划，《数字化转型管理参考架构》《数字化转型管理能力体系建设指南》《数字化供应链体系架构》《数字化供应链成熟度模型》和《数字化供应链通用安全要求》5项国家标准正式获批立项。

据介绍，《数字化转型管理参考架构》和《数字化转型管理能力体系建设指南》2项国家标准是指导数字化转型的基础性、通用性标准，目的是引导各类组织系统性、全局性推进数字化转型，稳定获取转型成效。

《数字化供应链体系架构》《数字化供应链成熟度模型》《数字化供应链通用安全要求》3项国家标准能够为供应链各类参与主体科学认识并系统构建数字化供应链提供参考指引，帮助产业界厘清基本概念和核心要素，掌握设计方法和实施路径，明确成熟度等级和评价方法，构建安全防护能力，加快数字化供应链体系建设。

《 人民日报 》（ 2023年01月07日 06 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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