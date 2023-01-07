人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

5项数字化转型国家标准立项

2023年01月07日04:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京1月6日电  （记者韩鑫）国家标准化管理委员会近日下达2022年第四批推荐性国家标准计划，《数字化转型管理参考架构》《数字化转型管理能力体系建设指南》《数字化供应链体系架构》《数字化供应链成熟度模型》和《数字化供应链通用安全要求》5项国家标准正式获批立项。

　　据介绍，《数字化转型管理参考架构》和《数字化转型管理能力体系建设指南》2项国家标准是指导数字化转型的基础性、通用性标准，目的是引导各类组织系统性、全局性推进数字化转型，稳定获取转型成效。

　　《数字化供应链体系架构》《数字化供应链成熟度模型》《数字化供应链通用安全要求》3项国家标准能够为供应链各类参与主体科学认识并系统构建数字化供应链提供参考指引，帮助产业界厘清基本概念和核心要素，掌握设计方法和实施路径，明确成熟度等级和评价方法，构建安全防护能力，加快数字化供应链体系建设。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月07日 06 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数据产权归谁？专家：“三权分置”开创数据要素市场新局面
　　数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节。近日，国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（下称《意见》），为充分发挥我国海量数据规模优势、激活数据要素潜能提供了制度保障。…
市场监管总局指导免税行业改善售后服务体验 促进消费恢复
　　人民网北京1月6日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，1月5日，市场监管总局对中国中免、海南免税等10家免税企业开展行政指导。 近年来，我国免税行业快速发展，顺应了人民群众日益增长的美好消费需要。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部