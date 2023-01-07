据新华社北京1月6日电 （记者王立彬）目前全国秋粮收购处于高峰期，各类粮食企业累计收购秋粮逾1亿吨。

国家粮食和物资储备局6日发布数据显示，截至2022年12月31日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮1.1亿吨，同比基本持平；其中，中晚籼稻2451万吨、粳稻2968万吨、玉米5326万吨、大豆195万吨。南方中晚籼稻旺季收购进入收尾阶段，收购进度已达九成；东北粳稻收购进度近七成、玉米约四成；华北地区玉米收购进度超四成。

2022年秋粮上市后，加工企业加快备货补库，储备企业轮换工作有序启动，贸易企业择机入市收购，市场收购活跃度较高，特别是优质品种需求旺、销路好，企业采购积极性高，优质优价特征明显。主产区玉米收购均价每斤1.43元，同比提高1毛钱以上，种粮农民普遍反映收益不错。

为切实保护种粮农民利益，有关部门先后批复江苏、安徽、河南、湖北、黑龙江五省启动中晚稻最低收购价执行预案，共安排收储库点790多个、仓容2800多万吨，完全能够满足收购需要。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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