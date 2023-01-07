餐馆推出“小份菜”、电子小票代替纸质小票、可循环使用的快递包装……随着绿色环保理念日益深入人心，绿色消费成为越来越多人的选择。中国商业联合会副会长傅龙成6日表示，我国商贸企业持续探索推行绿色商业模式，绿色产品、绿色品牌大量涌现，商贸流通领域绿色转型进一步加快，绿色商业绿色消费加快发展，渐成主流。

在6日举行的2023年中国商业十大热点展望评述报告新闻发布会上，傅龙成说，过去一年，一系列政策举措从多方面引导商贸流通领域绿色转型升级，例如鼓励新能源汽车和节能家电等领域绿色消费，积极推行“互联网+回收”模式，开展家电“以旧换新”活动，发放绿色节能消费券等。商贸流通企业也通过线上线下多种渠道，积极宣传绿色消费理念。

安徽芜湖一家车企工厂内等待交付的新能源汽车（无人机照片）。新华社记者 周牧 摄

中国商业联合会当天发布的报告显示，零售企业和电商平台积极为消费者打造绿色消费场景，通过开设绿色电商专区、推出“碳账户”、建立绿色消费积分制度等形式，积极引导消费者践行绿色低碳生活方式。与此同时，线下实体零售和大型百货商场积极打造绿色商场。例如，银泰百货推出空瓶回收、无纸化小票、会员卡券数字化等活动，并使用更环保的“全生物降解快递袋”，受到消费者欢迎。

“近年来，物流行业也积极探索绿色物流建设新路径，推广快递绿色化包装，使用可降解、可循环的包装箱，减少二次包装，推行无纸化寄件，绿色供应链践行者队伍持续壮大。”傅龙成说。

在第五届进博会服务贸易展区拍摄的快递运输企业环保用材展示。（新华社记者 李京 摄）

傅龙成表示，随着绿色理念加快传递，国内消费者逐渐由过去被动接收绿色商品等信息，变为主动关注品牌在绿色低碳方面的成果举措，全社会对绿色消费认知度加速提升。未来，在政府、企业和消费者共同努力下，重点领域绿色低碳消费有望持续扩大，将进一步推动消费市场转型升级。（记者 王雨萧）

(责编：赵光霞、牛镛)

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