经济复苏按下“快进键”之三：
组图：春节脚步日益临近 民众出行意愿持续增强
2023年01月07日11:13 | 来源：人民网
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复工复产有序推进、重大项目集中开工、群众消费热情不断回升……2022年12月以来，随着一系列优化疫情防控政策接续发布和落地见效，全国多地市场呈现回暖迹象，经济复苏活力不断显现。对此，经济复苏按下“快进键”系列报道围绕贸易出口、企业生产、项目建设、民生消费、旅游出行等场景推出系列图片和短视频报道，聚焦经济社会发展新亮点。
元旦小长假作为“新十条”后的首个法定假期，许多旅客再也按捺不住想出去玩的心，从出游趋势来看，2023年元旦成为疫情恢复后首个长线游小高峰。图为首都机场值机区域，旅客正在排队值机。首都机场供图
(责编：郭思邈、高雷)
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