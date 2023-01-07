原标题：在大教研视域下探索集体备课模式

“咱们最后的作业设计可否设计一个情景串，将这三个问题串联起来？这样更容易调动学生的作业积极性。”参备人隋老师说。

“现在很重视小学生劳动教育，我们可以围绕劳动教育，设计一个渗透德育与劳动教育的情境化作业。”参备人相老师说。

“作业设计尽可能分层，以及在具体生活情境中解决真实问题。”主备人郝老师说。

在一个集体备课组的评论区，几名教师共同参谋精进着同一份教案，他们讨论了10天，在699次研讨过程中统共形成了2.4万字的研讨量，在传统教备模式中，这是难以想象的。

如今，教师的个人才智转化为教研共同体的集体优势，教备从零散孤立走向规范长效，校本资源也因此得以共建共享。希沃集体备课产品在不同教育主体、各个教育层级的实践应用中，探索出了全新的教研集备模式。

教师的集体智慧：教备产品成为跨时空的桥梁

梯形的面积怎么算？离开了背过的公式，还可以求出来吗？如何推导出公式并让小学生理解？

就这个问题，一支来自山东威海市的教师集备团队进行了699次研讨，历经10版，最终定稿《梯形的面积》。

在参备人鲁老师的预想课堂中，她通过插入图形、克隆与拖拽图像，使得梯形变为两个三角形、变为“平行四边形+三角形”，以及将两个梯形拼成平行四边形，让学生勾连梯形与其他多边形的面积计算，感受几何之美，发挥空间想象力与逻辑思维力。

鲁老师“一键发起”集体备课活动以后，集备团队却认为这份预想设计仍然不够精细，他们根据个人的时间安排，各自阅读思考，以批注、评论等多种方式参与研讨、群策群力，集体备课产品成了他们“跨时空的桥梁”。

传统集体备课存在时空异步、过程形式化、资料收集工作繁琐、效果难以量化等教研效率低的问题。然而，基于希沃集体备课产品，教师可以实现以备课组为单位的资源共享与在线研讨，轻松组织学校内部和跨校的集体备课，打破传统备课的局限，充分发挥教师同僚互助的作用。

最终，凝聚5名教师集体智慧的《梯形的面积》在全国850个教学设计中脱颖而出，成功入选9个语数英代表课例，并于12月17日在“落实新课标，探索大教研——2022数字化支持下的教研成果研讨活动”中进行了公开说课展示。

学校的数字化机遇：从山区学校到全国信息化优秀范例

教研是教师发展的“引擎”，校本资源是学校的“粮仓”，校本资源库的搭建与丰富是学校教育信息化不可或缺的一环。在这重要一环，一所山区学校走在了前列。

坐落于福建、江西、浙江三省交界处小山城的浦城县第三中学（以下简称“浦城三中”），在143份报送案例中脱颖而出，成功入选2020年全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0典型案例。

在整校推进数字化之前，浦城三中的每一名教师都是“信息孤岛”。“以前资源共享比较困难，老师们的课件需要用U盘相互拷贝，以及在教研听评课时，我们都是用纸笔记录，容易丢失，不方便后续查阅。”浦城三中教师叶智文说。

进行整校推进数字化之后，浦城三中通过希沃集体备课产品建了校本资源库。据教研室副主任吕新梅介绍，该平台集资源上传、收集、数据统计于一体，既方便了教师的轻量化应用，也可以量化教师的科研产出，查看教师的课件产出量及教学设计和教学理念。

希沃集体备课产品也可以实现伴随性的采集统计，让学校的教研管理更加高效。在一堂化学公开课结束时，浦城三中教师黄莹将二维码调出：“欢迎各位听评课的老师扫码，对我的这节课提出宝贵意见。”课后，黄莹查看了听评课教师们提供的文字意见和细节照片等，并进行了反思和总结。

浦城三中校长何波表示，该平台可以对教育教研、集备、听课、评课进行一站式的数据跟踪，有助于学校领导层对教育教研做出科学决策。

一面监督、一面鼓励、一面交流，浦城三中的整校推进工作，在压力与动力中突飞猛进，为其他学校作出了详细、可落实的整校推进数字化示范。展望未来，浦城三中校长何波说：“希望未来我们可以把握数字信息化的机遇，真正让‘双减’落到实处。”

区域的全方位进步：“以赛促研”的富平模式

当个体和学校的数据汇聚成区域级的数据之后，教研数字化管理平台便可以实现全方位管理及应用。区域管理者通过平台对所辖范围内学校数据进行资源监督和管理，可以准确跟踪学校校本资源数量和类型，全面了解各校教研的开展情况。

2022年11月7日，跨度长达2个月的陕西省富平县线上教师集体备课大赛落幕，1177人参与，覆盖了从幼儿园到中学的75所参赛学校，评论研讨达到12674次。

该比赛采用“在线集体备课+课堂实录精彩节点说明”的形式，上千名教师利用希沃集体备课产品进行集体备课、录课，形成教学反思，涌现出了诸多高质量作品。

此次大赛是陕西省富平县教育数字化实践“以赛促用、以赛促研”的一次尝试。数字化教学软件的日常应用如何转化为实际教学成果？一线教师在数字化教育推行过程中的教学成果如何形成可共享的区域经验？富平县给出了自己的答案。

早在之前，富平县就已在全县的学校推行数字化教学软件，鼓励教师参与常态信息化培训提升数字化教学能力，建构“区县—学校”数字管理服务平台，可视化数据分析教研成果，提升教学管理效率……通过系列实践，富平县为一线教育工作者探索出一套值得推广的信息素养与教学实践有机融合方案。

在富平县，每一名教师都能通过希沃教研数字化管理平台进行备课授课，每一名学生都可以通过希沃知识胶囊接受辅导。富平县的特教学校也可以利用“特殊教育课件库”，结合实际引入平台资源，开展辅助教学。

当前，富平县充分利用该平台，实时收集并挖掘各区县教师教学教研数据，切实提高精准诊断、及时干预和个性化服务教师的教研水平。同时，富平县将教师研修学习、教学实践等活动纳入评估范畴，以评促用，并建立多元评价机制，通过常态化监测，构建教师信息技术应用能力监测评价体系。

对于当下教育数字化发展，教育专家认为，“双减”需要减轻学生课内课外的作业负担，依靠的是课堂备课的高效。希沃教研数字化管理平台的应用有效减轻了教育工作者的负担，同时有利于更高效地把富平县优秀的教育实践成果形成可向省、市乃至全国推广的教学经验。

从教师到学校，再到区域，希沃集体备课产品正在由点到面地帮助各个层级的主体提升教研备课水平，提供数字化服务，让师生和管理者通过平台和产品更好地开展数字化教学，提升日常教研能力。希沃集体备课产品在“大教研”的内涵下发挥着其在教育数字化中的作用：在思维方式上体现“大”观念，从教学改革的高度审视教研工作；在运行策略上体现“大”视野，将课题研究做到课堂上；在时空情境上体现“大”场域，通过数字化手段打破时间空间的壁垒。希沃集体备课产品是对教研备课模式的一次方向明确的探索。（黄小雪）

(责编：李源、曹淼)

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