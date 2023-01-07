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东风公司：2022年新能源汽车销售47万辆 同比增长1.6倍

2023年01月07日12:09 | 来源：人民网
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1月6日，东风汽车集团有限公司（以下简称“东风公司”）召开2023年工作会，对2022年进行了全面总结，并明确了2023年发展蓝图。数据显示，2022年东风公司自主品牌乘用车乘势而上，2022年整体销量达68.5万辆，同比增长32%。新能源车方面，全年销售新能源汽车47万辆，同比增长1.6倍。其中，新能源乘用车销售42.4万辆，同比增长157.2%，新能源商用车销售4.7万辆，同比增长153.4%。海外销量方面，2022年东风公司整体出口汽车24万辆，同比增长58%，创历史新高。

科技创新方面，2022年是“东方风起”计划和科技创新“跃迁行动”的进阶之年，东风公司持续加大科技创新投入，坚持科技自立自强，自主掌控芯片、平台、关键总成、智能驾驶、电子架构等核心技术和资源，自主乘用车关键核心技术掌控率达到80%。2022年全年，东风公司新增授权发明专利2357件。东风品牌研发经费投入强度达8.8%，持续增强研发实力；电子电气架构、车规级芯片、自主控制器、车载操作系统等开发水平整体进入第一阵营。

践行企业社会责任方面，2022年面对疫情反复带来的困境，东风公司对商用车消费贷款采取延期还本付息及免息政策，受理纾困延期19.4万笔，涉及贷款金额508亿元；采取有效措施帮助中小企业解“燃眉之急”，累计减免1093户小微企业和个体工商户租金2926万元；累计投放中小微企业贷款191.46亿元。积极落实乡村振兴战略，在8个县域开展产业扶贫，实施汽车产业消费协作项目，推动“东风汽车商城”落地县城，全年销售汽车超过1.3万辆，让客户享受购车实惠，增加地方税收，带动地方就业。

东风汽车方面表示，展望2023年，中国车市将迎来新的增长点，中国汽车发展将迎来新的机遇，东风公司将开启新的征程，将在自主品牌向上、新能源布局、海外拓展、科技创新、供应链安全、体制机制改革等多方面持续深入，加快高质量发展的步伐。面向2023 年，东风公司制定了全面完成国资委考核指标，经营保持高质量，销量同步增长，跑赢大市，挑战350万辆的经营目标。

(责编：李源、曹淼)
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