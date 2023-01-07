旅客在值机柜台办理登机手续。人民网记者 乔雪峰摄

人民网北京1月7日电 （记者乔雪峰）今年春运自1月7日开始至2月15日结束，共计40天。1月7日，2023年春运正式拉开帷幕。记者从大兴机场获悉，春运首日，大兴机场计划执行航班529架次，预计完成旅客吞吐量约6.15万人次。

“随着疫情形势及防控政策的调整，预计2023年春运期间，返乡探亲、旅行等旅客出行需求有明显增加，大兴机场业务量将快速恢复。”大兴机场运行管理部运行值班业务经理赵宇接受记者采访时表示，目前，南航三亚、海口、昆明、珠海、哈尔滨、沈阳等热门城市航线客座率已达90%以上，每日在大兴机场的进出港航班接近200架次；东航春运热门城市三亚、海口、昆明、成都、广州、深圳等地机票预定量翻倍；厦航、中联航、首都航等航班量和客座率都有显著提升。

“按照近期民航局发布的《恢复国际客运航班的若干措施》等文件有关要求，大兴机场全力推进国际航班恢复与保障工作。”赵宇表示，各国内外航空公司积极筹备复航工作，预计1月17日起，南方航空、东方航空、首都航空、喜马拉雅航空等恢复大兴机场国际及地区客运航线。今年，大兴机场将联合国内外航空公司持续加大国际航线恢复拓展力度，全力推进世界级国际枢纽机场建设，开启新国门的崭新篇章。

冬季运行保障及应急处置仍是今年春运工作重中之重。对此，大兴机场航站楼管理部服务管理业务经理卢长亮告诉记者，大兴机场已提前部署，制定春运保障工作方案，做好各项旅客服务、机场运行及应急处置工作安排，努力为旅客提供安全、便捷、高效的春运出行体验。针对降雪、大雾等特殊天气，已进一步加强管理协调，做好航班延误各项预案，确保信息告知畅通和物资供给充足。

创新服务措施，温暖返乡路。春运正值寒假期间，大兴机场面向13-18周岁无成人陪伴的青少年旅客，推出“与您‘童’行”青少年爱心陪伴专属服务，为青少年旅客提供从机场入口到登机口的全流程爱心陪伴，旅客可通过大兴机场APP、小程序、96158机场热线等方式免费预约。同时，推出“乡音伴行”适老化服务，组织精通各地方言的国门大使组成乡音陪伴出行小分队，为有需要的旅客带去一份“老乡的温暖”。

此外，大兴机场进一步优化交通资源配置，根据航班和旅客量合理调整机场巴士发车班次，并于1月9日新增往返亦庄和天通苑的两条新线路；出租车调度站提前研判旅客用车需求保障旅客出行；停车楼合理分配春节期间停车资源，确保春运旅客出行顺畅。

为做好春运服务保障，大兴机场各商业店面积极储备资源，近200家店面保持正常营业，并坚定落实民航局关于“同城同质同价”的要求，对商品质量、价格实施全程管控，为旅客创造安心、放心的购物就餐环境。同时，大兴机场还推出丰富多彩的线上线下节日活动，在航站楼布置了节日景观，旅客可以现场领取小礼品、红包及优惠券。

(责编：郭思邈、高雷)

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