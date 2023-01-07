人民网北京1月7日电 （记者乔雪峰）2023年春运自1月7日开始至2月15日结束，共计40天。首都机场相关负责人表示，随着疫情防控政策的优化调整，首都机场将迎来国内旅客返乡、探亲及旅游客流高峰，航班量逐步恢复。“整体来看，今年春运期间首都机场预计运送旅客482.2万人次，日均12.1万人次；共保障航班3.9万架次，日均969架次。”

数据预测，首都机场春运首日（1月7日）客流量约6.7万人次，随后客流量不断攀升，预计将在1月13日突破10万人次关口，并在此后一直维持在10万人次以上。预计节前客流高峰将出现在1月20日（腊月二十九），全天进出港旅客约14.6万人次；1月21日（除夕）客流明显回落，全天进出港旅客约10.8万人次；1月27日（正月初六）为返程客流高峰，全天进出港旅客约14.2万人次。

该负责人表示，春运期间，针对返乡、旅游等高峰客流，首都机场根据航班出港情况，动态调整旅客流程关键节点的服务引导人员；在安检现场设置“易安检通道”“爱心通道”等功能型通道，助力旅客高效过检；对老年、轮椅等特殊旅客群体，提供“爱心传递贴”、“首乘服务”等服务，致力于及时识别并向特殊旅客提供全流程的帮助和指引。

在乘机过检方面，严禁在托运行李中夹带易燃易爆、火种、锂电池（含充电宝）等违禁品、危险品和限带物品。此外，双氧水消毒液、过氧化氢消毒液、84消毒液禁止随身携带和托运。酒精类消毒剂，酒精体积百分含量超过70%禁止随身携带和托运，70%及以下只能托运且每瓶不得超过500ml。水银体温计必须放置在保护盒内进行托运，不可随身携带。对此，首都机场提醒广大旅客，在出行前整理行李物品时应多加留意，以免影响行程安排。

针对出入境旅客，首都机场提示旅客应提前核对随身物品的数量及金额。动植物及其产品有传播疫情的风险，属于禁止携带入境物。尤其是不要在境外购买、携带以濒危动植物为原料的工艺品，否则可能触犯法律。旅客可以通过拨打12360咨询，或通过海关总署和北京海关门户网站、“海关发布”官方公众号等查询了解更为详尽的出入境要求。

为营造浓厚的春节氛围，首都机场在航站楼周边道路精心布置了仿真植物、灯带彩灯、LED灯笼及中国结等多个节日装饰，并在扶梯、问讯柜台等多处点位布置了“春节礼迎风景线”主题新年招贴，让旅客在首都机场感受浓浓的“年味”。不仅如此，首都机场各商铺在保证日常商品备货充足的同时，加大了年货相关产品的供应。

(责编：郭思邈、高雷)

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