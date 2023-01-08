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春运首日预计发送旅客3473.1万人次

多部门多措并举保障旅客平安出行

2023年01月08日04:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月7日电  1月7日，2023年春运正式开启。来自交通运输部的数据显示：春运首日，全国综合运输预计发送旅客3473.1万人次。其中，铁路预计发送旅客627.1万人次，环比增长18%；公路预计发送旅客2700万人次，环比增长12.5%；水路预计发送旅客45万人次，环比增长23.76%；民航预计发送旅客101万人次，环比增长5%。铁路、道路运输、民航等部门采取多种举措，在做好疫情防控各项工作的同时，强化春运服务和安全管理，保障广大旅客平安有序出行。

　　春运首日，各地火车站人头攒动，人们拖着大包小包走进候车大厅、有序登上列车，满怀期待地踏上旅程。国铁集团客运部负责人介绍，今年春运铁路客流呈现回暖趋势，为全力打造平安、有序、温馨春运，铁路部门科学精准安排运力。用好去年新开通的郑渝高铁、湖杭高铁、银兰高铁、京唐城际、新成昆铁路、北京丰台站等新线新站资源和新投用复兴号动车组等先进装备，增强路网整体功能，提升客运能力。节前高峰日最高可开行旅客列车6077对，节后高峰日最高可开行旅客列车6107对，最大客座能力较2019年春运增长11%。全国铁路公安机关按照统一部署，加强站车线巡逻检查，积极排查安全隐患，严格安检查危，全力营造良好治安环境，守护旅客平安出行。

　　春运期间，道路运输部门将加强路网运行安全保障，对拟投入春运的设施设备进行全方位检查和维护，对长大桥隧、连续长下坡等路段加强风险排查，动态发布天气情况和交通管控信息。民航部门积极引导航空公司科学合理安排航班计划，让旅客安心出行，多家航空公司加强春运客流形势动态研判，全力做好运输组织和服务保障工作。

　　（综合本报记者陆娅楠、刘志强、张天培、邱超奕报道）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月08日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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