（二）“祖国富强是我追梦人生的夙愿。”出生于一九三二年的陈厚群，立志要“为祖国强大做点事情”。留学期间，以全优成绩毕业的他婉谢导师挽留，毅然回国加入刚成立不久的水利水电科学研究院。从此，他的人生与祖国的江河湖海紧紧相连。