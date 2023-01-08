用忠诚筑牢高坝大库（科技群英绘·最美科技工作者）
2023年01月08日04:46 | 来源：人民网－人民日报
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（一）确保高坝大库抗震安全是国家重大需求。从三峡大坝到白鹤滩水电站等，我国水工抗震学科奠基人和开拓者陈厚群，带领团队承担了国内所有超过一百五十米以上的高混凝土坝抗震研究。潜心钻研六十余载，他用赤子之心筑牢祖国的高坝大库。
（二）“祖国富强是我追梦人生的夙愿。”出生于一九三二年的陈厚群，立志要“为祖国强大做点事情”。留学期间，以全优成绩毕业的他婉谢导师挽留，毅然回国加入刚成立不久的水利水电科学研究院。从此，他的人生与祖国的江河湖海紧紧相连。
（三）一九五九年，广东新丰江发生水库地震。陈厚群临危受命，负责组建水工抗震研究团队。从未学过“抗震”的陈厚群边干边学，与同事们一起攻坚克难，使新丰江水库大坝成为世界上首座经受住六级地震考验的超百米高混凝土大坝，开创了我国系统研究大坝抗震安全的先河。
（四）“别人在地震的时候都撤退，我们必须要进去，而且要追到最中心。”每次地震发生时，陈厚群都力求第一时间奔赴震中现场，一次次在废墟中获取各项数据，在实践中总结地震规律，不断深化对地震的认识。这一跑，就是四十余年。
（五）为突破我国地震研究能力“瓶颈”，陈厚群带领团队建成国内首座大型三向六自由度宽频域振动台，被誉为“世界最佳坝工抗震试验设备”。为填补我国水工抗震设计空白，他担纲制定出水工建筑物抗震设计规范和国家标准，让我国大坝抗震研究设计引领世界。
（六）耄耋之年，壮心不已。二〇一一年，陈厚群勇挑南水北调专家委员会主任的重担；随后出任三峡枢纽工程质量检查专家组组长，带领专家组深入现场，提出数百条建议，仅三峡升船机抗震设计等级一项，就为国家节省十几亿元。他说，“只要国家需要，我随时准备出发”。
《 人民日报 》（ 2023年01月08日 08 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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