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山西：做强做优链主企业

记者 李建斌
2023年01月08日08:19 | 来源：光明日报
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原标题：做强做优链主企业

寒冬腊月，位于山西综改区吉利晋中基地全流程轿车生产线上，每90秒就有一台新能源汽车下线。作为山西新能源汽车产业链“链主”企业，吉利汽车对产业链上游的原材料、中游的零部件需求量很大。一辆车1万多个零部件，涉及钢铁、机械、化工、电子、橡胶等领域，几乎囊括了所有制造业门类。

自主可控的产业链供应链是经济稳定的重要保障，如何破除资源型经济路径依赖、激发市场主体活力、提高产业转型成色，山西结合现有产业基础和行业发展趋势，确定了特钢材料、新能源汽车、现代医药、合成生物等十大重点产业链，实施全产业链培育工程，提出到2025年培育形成6条千亿级产业链、4条500亿级产业链，并确定20户企业为“链主”企业。

振东制药正在着力打造集中药材种植、初加工、仓储、精深加工等于一体的高品质中药材全产业链发展平台；光伏产业链“链主”企业中来光伏“年产16GW高效单晶电池智能工厂”项目一期8GW已经完成……

为了应对产业链发展过程中的各种挑战，山西还专门提出了七项重点任务。其中首要任务就是实施产业链企业培育壮大行动，做强做优链主企业。并出台《山西省重点产业链及产业链链长工作机制实施方案》给企业有力的政策支持。

在强调产业链的同时，山西还提出要推动“产业链+市场主体”培育模式，提高产业链的完整性和竞争力。

(责编：乔业琼、陈键)
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