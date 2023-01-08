记者 王冰雅 宋喜群 本报通讯员 邱小锋

原标题：搭建政企沟通渠道

“前不久，定西市刚开完‘政企沟通早餐会’拓展提升大会，提出要深化拓展‘政企沟通早餐会’工作制度，主动解决市场主体发展中的堵点、难点、痛点问题。”甘肃省定西市工信局副局长贾登奎告诉记者。

“政企沟通早餐会”是今年定西市为畅通企业与政府沟通渠道而搭建的一个平台，通过建立落实“台账式”动态管理、“菜单式”破难解困、“闭环式”督考评估等机制，解决了一大批企业的“急难愁盼”问题，发挥了稳市场主体、稳就业创业、稳经济增长的积极作用。

早餐会每周举办一次，每次确定一个专题，邀请5户企业和相关部门主要负责人参加，由一名定西市主要领导主持。为保证沟通效率，定西市工信局和相关行业主管部门做足准备工作，充分了解企业困难，精准对接相关部门。“早餐会直奔主题，相关部门领导现场给企业答疑解难，没人说空话、客套话。”说起参加“政企沟通早餐会”的感受，甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司董事长李幸泽这样说。

定西市委市政府明确要求：早餐会结束后3天内必须有相关单位到企业深入调研，提出解决方案，7天内必须汇报问题解决进度，明确问题解决期限。2022年以来，定西市已举办早餐会31次，参与民营企业家140多人次，交办困难诉求240件，截至2022年11月底已全面解决199件。

(责编：乔业琼、陈键)

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