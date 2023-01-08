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“万姐”脚下的春运服务

记者 陆健 通讯员 王敏
2023年01月08日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：“万姐”脚下的春运服务

凌晨3点02分，浙江嘉兴站“红船”雷锋服务站的对讲机里传来客运值班员的声音：“万姐有吗？万姐！K1372次列车6号车厢有旅客需要轮椅。”

“K1372次列车6号车厢有旅客需要轮椅，服务台明白！”收起对讲机，服务站值班的客运员沈万秋利落地推上轮椅，快步穿过进站通道的人群，乘坐升降梯到达3号站台，这是沈万秋在无数次行走中摸索出的最短路径。到达旅客停靠位置时，灯光穿透冬夜，列车正缓缓驶入站台。

“旅客需要轮椅，肯定是因为生病身体不适或者行动不方便，我们要确保第一时间赶到车厢门口等待旅客，而不能让旅客等着我们，特别是在这样寒冷的晚上。”说这句话的就是00后“万姐”沈万秋。

为什么被同事称呼为“万姐”？除了名字里有个“万”，还由于春运中的沈万秋每个班要和旅客说话超过万句，走路也有两三万步。

嘉兴火车站是沪昆线上的一个百年老站，停靠嘉兴站的多数都是长途普速旅客列车。春运期间归乡的旅客普遍行程远、行李多，候车室显得格外拥挤，旅客们有的需要指引，有的不会取报销凭证，有的行李太多需要帮助，这时候沈万秋所在的服务台就尤为忙碌。

熟悉沈万秋的同事都知道，哪怕在冬天上班，她也不会穿很厚的衣服。“衣服穿多了笨重，帮重点旅客推轮椅、提行李都不方便，而且忙碌一会儿就满头大汗。”沈万秋的班次是白班夜班倒班的，一个夜班要从17:30上到第二天早上的7:30。怎么克服夜班的“瞌睡虫”？沈万秋有自己的妙招：“让自己忙起来，没有旅客来服务台找我，我就主动去候车室巡视几遍，自己寻找帮助对象，一件件事情忙下来，不会觉得困，很快就到了早上。”

常常一忙，大家就忘记了吃饭。春运首日的沈万秋，早饭断断续续到上午十点多才吃完。她开玩笑道：“这是健康饮食，少食多餐。我刚刚帮一个旅客拿了4个包，身上背着一个双肩包、左手拖个行李箱再驮一个包，右手再提一个蛇皮袋，不吃饭也没影响我发挥。”

“万姐”还有另一个身份——青年红色宣讲团成员。1921年，中共一大代表乘火车从上海来到嘉兴，在嘉兴火车站下车后步行至狮子汇渡口，乘船到南湖中央，完成了会议。因此，嘉兴火车站被历史烙上了红色印记，承载了不少红色故事。火车站2021年改造后重新投入使用，全国各地前来重走一大路、瞻仰红船、寻找初心的旅客络绎不绝。为了提升服务水平，车站成立了一支青年红色宣讲团，沈万秋就是其中一员。

“历史赋予了嘉兴站不一样的意义。我们工作在这里，每天与旅客接触，他们也会询问关于党的一大历史、嘉兴站历史、新站设计理念，我就在车站的组织下学习了相关知识。这些讲解可不能有丝毫差错，我一遍遍地背，一遍遍地记，要确保自己的讲解正确而有趣味，也希望他们从嘉兴站出发、从嘉兴离开能多‘带走’点什么。”

她的笔记本里写着这样一段话：春运因爱心而通畅，寒冬因热情而温暖，青春因奉献而美丽。

(责编：乔业琼、陈键)
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