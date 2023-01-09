本报海口电 （记者孙海天）近日，海南国际碳排放权交易中心（即“海碳中心”）首单跨境碳交易成功落地。本单跨境交易的落地，是海碳中心发挥海南自贸港政策优势，在打通境内机构与境外碳资产跨境交易方面的一次有益尝试。

据了解，本次跨境交易产品为被全球认可的核证碳减排标准（VCS）下的国际核证减排量（VCUs），交易项目来自印度，交易量为10185吨。海碳中心为该笔交易提供撮合及见证服务，并为交易双方颁发交易见证书和纪念证书。

海碳中心是落实国家绿色发展战略的重要实践，于2022年7月25日注册成立，致力于构建市场化生态补偿机制，通过碳金融推进经济社会低碳转型，也是海南自贸港重点推动的“6+3”交易场所之一。

(责编：杨光宇、袁勃)

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