本报重庆电 （记者常碧罗）根据人力资源和社会保障部、工业和信息化部、科技部等部委实施的数字技术工程师培育项目统一部署，由工业和信息化部教育与考试中心统一组织、重庆市人力资源开发服务中心具体实施的全国首批数字技术工程师大数据工程技术人员（初级）等级评价考核近日在重庆举行。考核合格学员将取得全国第一批数字技术工程师大数据处理与应用（初级）专业技术等级证书。

“本次考核针对的是已经参加数字技术工程师大数据专业培训并取得合格证书的学员，大多数来自各信息技术公司，也有事业单位、运营商、教育机构的人员。考试科目分为理论和实操，力求较为全面地检验培训成果，选拔数字技术人才。”重庆市人力资源开发服务中心相关负责人介绍，“本次考核是全国首次数字技术工程师大数据专业技术等级考核，证书将由工业和信息化部教育与考试中心统一发放。”

据介绍，重庆已于去年5月在全国率先启动数字技术工程师师资、大数据工程技术人员学员培训，率先在全国颁发首批师资培训合格证书；率先在全国举办大数据专业评价考核；研究制定支持数字技术工程师发展的10条配套措施，新增设立数字技术专业职称；开展数字技术领域新职业专业技术培训。

截至目前，重庆“满天星”行动计划已引进软件和信息服务业急需紧缺人才4000人，培养软件领域专技人才5055人。据悉，2022年至2030年，重庆将围绕人工智能、物联网、大数据、云计算、数字化管理、智能制造、工业互联网、虚拟现实、区块链、集成电路等数字技术领域，实施规范化培训、社会化评价，计划每年培养培训数字技术人才3000人左右。

(责编：杨光宇、袁勃)

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