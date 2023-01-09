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居民消费热情正在回归

本报记者  王俊岭
2023年01月09日05:52 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　春节临近，山东省青岛市李村大集一派繁荣热闹的景象，琳琅满目的商品吸引了众多市民前来采购年货，久违的烟火气正逐渐回归。图为1月8日，市民在李村大集上挑选年货。
　　新华社记者 李紫恒摄

　　近期，随着疫情防控措施不断优化调整，居民出行、线下消费等逐步增多，2023年元旦假期消费市场有序恢复，生活必需品供应总体充足，价格基本平稳。

　　“在刚刚过去的元旦假期，老字号线上消费同比增长30%。”在日前举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，目前正值“两节”消费旺季，随着疫情防控措施不断优化，正常生产生活秩序和线下消费场景加快恢复，居民消费热情正在回归。

　　总体来看，元旦假期消费情况呈现四方面特点：

　　一是热点商品销售稳步增长。在节日氛围和各类促销活动带动下，居民基本生活消费平稳增长，年货、日用品等商品需求升温。元旦假期，商务部重点监测零售企业的粮油食品、饮料、日用品销售额同比分别增长11.3%、10.2%和2.6%。

　　二是服务消费呈现恢复态势。各地餐饮门店陆续恢复堂食，餐饮企业线上线下多渠道销售，满足消费者多样化需求。冰雪消费持续升温，丰富多彩的跨年活动受到青睐。跨省游、长途游需求明显增长，热门旅游目的地酒店住宿率和预订率持续提高。机构数据显示，元旦三天电影票房突破5.5亿元，全国影院营业率达到85%，创10个月以来新高。

　　三是线上消费保持较快发展。商务部会同有关部门和单位指导开展“2023全国网上年货节”，根据商务大数据监测，“年货节”前5天全国网络零售额达2080亿元，比上届同期增长4.7%。其中，年货礼盒、健康滋补用品、进口生鲜食品等销售增长较快，直播带货、即时配送等消费新业态、新模式动能不断释放。

　　四是生活必需品市场总体平稳。全国百家大型农副产品批发市场粮食、食用油、肉类、鸡蛋、蔬菜进货量均较节前增长。价格方面，粮食、食用油、牛羊肉价格与节前基本持平；猪肉、鸡肉、鸡蛋价格小幅下降；30种蔬菜批发均价上涨1.5%。

　　“商务部将和各地方各相关部门一道，认真落实中央经济工作会议精神，把恢复和扩大消费摆在优先位置，积极研究细化落实促消费政策举措。综合来看，国内消费需求将逐步释放，消费总体有望保持稳步恢复态势。”束珏婷说。

(责编：杨光宇、袁勃)
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