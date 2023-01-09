原标题：提质增效稳增长 深化改革启新局——2023年国资央企发展新动向解析

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，中央企业如何开好局、起好步？

《经济参考报》记者获悉，2023年国资委进一步优化完善中央企业经营指标体系，提出“一利五率”经营指标和“一增一稳四提升”总体目标，引导企业突出高质量发展首要任务，扎实推进提质增效稳增长。同时，将组织开展新一轮国企改革深化提升行动，加大科技创新力度，全面加快建设世界一流企业。

优化考核“指挥棒”

突出高质量发展首要任务

预计实现营业收入39.4万亿元、同比增长8.3%，利润总额2.55万亿元、同比增长5.5%，净利润1.9万亿元、同比增长5%……这是2022年中央企业交出的成绩单。

事非经过不知难。过去一年，国内外发展环境复杂严峻，疫情多发散发，我国经济发展面临不小的压力。

面对压力，国资委坚持稳增长和防风险并重，同步开展提质增效和综合治理两个专项行动，以超常规举措及时有力遏制经济下滑势头；各央企直面困难勇突破，化危抓机稳增长，全力为经济社会大局稳定作贡献。

中国一汽第一时间推进复产、按天极限排产，主动增加高价值车型产量、减少低价值车型产量，采用线上线下营销相结合方式，预计全年实现整车销量320万辆、营业收入6300亿元，利润超过490亿元，同比增长超过1.6%。其中，新能源汽车销售同比增长56%。

国家能源集团制定实施落实“一揽子”政策29条措施，开展提质增效专项行动，实现企业经营效率效益双提升。例如，推进煤化协同，化工产业全年创效创历史新高。统筹“六个扭亏”，亏损面下降至12.65%，治亏扭亏创历史最好水平。

在实现自身生产经营稳中有进的同时，中央企业还出台助力中小企业纾困解难27条举措，2022年前三季度累计减免房租146.9亿元、惠及租户19.1万户，汽车企业办理货车司机延期免息贷款570亿元，电信企业降低中小企业宽带和专线费用超过10%。巩固扶贫成果、助力乡村振兴，2022年投入和引进无偿帮扶资金47.3亿元。

“突出高质量发展首要任务，扎实推进提质增效稳增长。”国资委党委书记张玉卓在近日召开的中央企业负责人会议上表示，2023年要力争取得更好业绩，增大国资央企稳定宏观经济大盘的分量。

据了解，今年国资委进一步优化完善中央企业经营指标体系，将“两利四率”调整为“一利五率”，保留利润总额、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率四个指标，用净资产收益率替换净利润指标、营业现金比率替换营业收入利润率。

具体而言，今年央企要努力实现“一增一稳四提升”：“一增”就是利润总额增速高于全国GDP增速；“一稳”是要保持资产负债率总体稳定；“四提升”就是要实现净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率4个指标进一步提升。

从“两利三率”到“两利四率”再到“一利五率”，考核“指挥棒”变化背后是央企扎实推进高质量发展首要任务的坚定决心。

在国资委研究中心研究员杜天佳看来，“一利五率”突出了新发展阶段实现高质量发展、提升核心竞争力和建设世界一流企业的新使命新要求，引导企业更加注重投入产出效率和经营活动现金流，不断提升资本回报质量和经营业绩“含金量”。

据介绍，今年国企央企将聚焦国家重大项目、产业链强基补短、基础设施建设，积极布局实施一批强牵引、利长远的重大项目。坚持消费者导向，提升产供销储各环节对市场变化的反应灵敏度，及时优化调整经营策略和产品结构，促进重点领域消费持续恢复，培育壮大热点消费新场景。

巩固三年行动成果

组织开展新一轮提升行动

2020年启动的国企改革三年行动，2022年迎来攻坚之年、收官之年。

过去一年，中央企业涉深水区、啃硬骨头，推动国企改革三年行动圆满收官，实现了“三个明显成效”预期目标——

中国特色现代企业制度更加成熟定型。目前，中央企业集团层面及1.26万户重要子企业全面制定前置研究事项清单，董事会应建尽建全面完成并基本实现外部董事占多数，董事会授权管理制度全面建立。

在推动国有经济布局优化和结构调整上取得明显成效。中国矿产资源集团挂牌成立，中国宝武重组中钢集团、新钢集团，中国南水北调集团列入国资委监管企业，中粮集团、中储粮集团粮食储备加工股权合作深入开展，医疗、稀土、管网、检验检测领域资源整合持续推进。

三项制度改革全面破冰破局，以经理层成员任期制和契约化管理为核心的新型经营责任制基本建立，经理层签约实现全覆盖。关键岗位核心人才中长期激励有序推进，创新领域跟投试点工作全面启动。中国一汽、中国能建等企业大力推进经理层契约刚性兑现，航空工业集团、国投等企业加大中长期激励工作力度。

张玉卓强调，2023年要巩固深化国企改革三年行动成果，根据形势变化，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，谋划推进新一轮国企改革深化提升行动，推动改革不断取得新突破新成效。

国资委“圈定”了一批改革重点：坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。总结推广“双百企业”“科改示范企业”典型经验，打造更多基层改革样板和尖兵。加强经理层成员任期制和契约化管理的精准考核和刚性兑现。更大力度推动管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度落实落细。健全规范有序的收入分配机制，推动中长期激励扩面提质。进一步深化分类改革，更好发挥中央企业核心功能。

着眼加快实现产业体系升级发展，深入推进国有资本布局优化和结构调整也是2023年国资央企的重点工作。国资委透露，将实施产业链融通发展共链行动，组织系列对接活动，带动产业链上中下游企业协同发展，有效提升产业链供应链韧性和安全水平。加快传统产业数字化转型。加快发展方式绿色转型，积极推广应用节能降碳先进技术，大力发展绿色低碳产业。

南方电网广东广州供电局积极探索节能降碳技术研发和应用，日前建成南方电网首座双层装配式零碳数字化配电站，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。

“广州去年已经建成单层零碳配电站，此次双层式零碳配电站是将低碳装配建筑、综合能源管控和数字化管理三大领域技术进一步优化融合，探索出的一种高效、节能且便于推广的现代化配电站建设模式，支撑配电站真正实现‘碳中和’目标。”广州供电局基建部配网科高级经理周鑫介绍道。

加快建设世界一流企业

建立可量化可操作评价体系

党的二十大报告提出，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业。

2022年，国资央企深入推进世界一流企业创建示范行动、管理提升行动、价值创造行动、品牌引领行动“四个专项行动”，建设世界一流企业取得新进展。

锻造核心竞争力，科技创新是关键。各央企坚持把科技创新工作摆在更加重要位置，强化顶层设计，推动体制机制改革，强化科技平台建设，加快推动成果积累和转化。

例如，保利集团制定下发《“十四五”时期科技创新指导意见》《“百千万亿”行动方案》，明确提出“十四五”期间保利集团科技创新工作“百千万亿”发展目标，“百”是高新技术企业达到100家；“千”是主持或参与制定的国际、国家和行业标准达到1000个；“万”是有效发明专利总数超过10000件；“亿”是成立支持科技创新的相关产业基金、专项基金、创投基金规模达到100亿元。

中交集团推动组建战略与创新研究院。建设公司首批9个原创技术策源地和“链长”牵头的创新联合体，形成“三级四类”科技创新平台。落实第一批科技人才与成果激励试点单位，推动“揭榜挂帅”在二级单位实施，探索“赛马制”，全面吹响科技强企号角。

多方合力之下，央企科技创新和产业引领成效显著。

中国商飞首架C919大飞机正式交付，中国三峡集团白鹤滩水电站全面投产，东方电气集团、中国华电F级50兆瓦重型燃气轮机正式并网发电……一批重大工程、重大项目捷报频传。

“加快建设世界一流企业，是提升企业核心竞争力、做强做优做大国有资本和国有企业，发挥国有经济战略支撑作用的必然要求，是新时代新征程国资央企的奋斗目标。”张玉卓说。

他强调，要把创建世界一流企业作为一项战略性、引领性重大任务，加快落实、全力推进。

据了解，围绕产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代要求，聚焦竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力等指标，国资委将指导推动中央企业进一步加强与同行业国际先进企业的全面对标，分行业加快建立可量化可操作的世界一流企业评价体系，并做好与经营业绩考核指标的有效衔接。

科技创新工作力度也将进一步加大。国资委将加大对承担重大攻关任务、开展基础前沿技术研究和应用的考核支持力度，打造一批创新型国有企业。（记者 王璐）

(责编：赵竹青、陈键)

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