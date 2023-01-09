原标题：第四届中国工业互联网大赛全国总决赛圆满结束

为深入实施工业互联网创新发展战略，拓展融合创新应用，赋能企业数字化转型，以“工赋智造 数字育能 打造发展新优势”为主题的第四届中国工业互联网大赛全国总决赛，近日在宁波举办。

第四届中国工业互联网大赛由工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会、浙江省人民政府联合主办。中国工业互联网大赛作为国内最高规格的工业互联网领域赛事之一，对我国发挥工业互联网赋能、赋值、赋智，推动制造业数字化转型升级，培育经济发展新动能产生了重要作用。

本届大赛自2022年9月启动，来自全国的1754支团队报名参赛。经过项目征集，以及宁波、北京、深圳和青岛四个赛站线上初赛和线下决赛层层选拔，最终评选出本次大赛的百强队伍参加最后的全国总决赛。从百强团队解决方案的覆盖面来看，它们横跨众多行业的应用，为各行业的转型升级均发挥重要作用。

决赛期间，为加速工业互联网产业发展，推动优秀解决方案推广应用，本届大赛组委会举办宁波市重点产业园区参访、数字经济宣讲会等多个活动，多维度推进企业与技术创新融合，达到促进参赛团队成果落地、赋能区域发展的双赢目的。

(责编：赵竹青、陈键)

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