原标题：烟火升起来、投资热起来、信心强起来 上海开年经济育新机

早晚高峰城市道路日渐繁忙，城市“烟火气”冉冉升腾，工厂车间热火朝天，新赛道上的大项目不断开工——经济重镇上海正在重新回归忙碌的模样。烟火暖人心，投资向未来，迎着新年的朝阳，这座超大城市正在孕育新的发展动能。

路“堵”了、人挤了，烟火气回来了

节后上班，不少居民发现，上海早晚高峰的道路又“堵”起来了，地铁里的人流量也在逐步回到常态。伴随着元旦小长假里商业消费和文旅行业逐步复苏，这座超大城市的“烟火气”渐次归来。

上海市商务委发布的数据显示，元旦节日期间(2022年12月31日至2023年1月1日)上海线下消费超过120亿元，环比增长5.6%；线上消费金额109.8亿元，同比增长43.7%；主要商业综合体客流量，环比增长82.0%，消费呈现逐步回暖态势。小长假期间，外滩、豫园、南京路等上海知名商圈“大排长龙”，外滩的“拉链式过马路”再次出现。

焕彩新生的张园，是上海最新的网红地标。始建于1882年的张园，是上海现存规模最大、最完整、种类最多的中后期石库门建筑群，也是上海首个保护性征收改造的城市更新项目，经过四年保护性修缮，以全新的面貌向居民开放。

“来这里，感受到的不仅是‘海上第一名园’的石库门风采，也是感受更新后的南京西路商圈的首发首秀，夜间的灯光秀将现代与传统结合起来，打造出虚实结合的感觉，美轮美奂。”带着家人专程前往“打卡”的白领郁林说，跟全新迎客的张园一样，感觉上海这座城市也是神采奕奕、充满活力地迈向新的一年。

淮海中路上，老字号“光明邨”前又排起了长队。南京东路上，新雅粤菜馆前不少居民排着队，细细研究最新的年货和年夜饭，以及针对走俏的“围炉”烤肉烹茶新消费场景推出的烧烤礼盒。“过年，就是要热闹！”“跟大家挤在一起排队，感觉很开心”……记者发现，排队的除了老上海的爷叔阿姨，还有很多小年轻。一位消费者说：“看到光明邨又在排队，就感觉生活热气腾腾！”

大招商、大开工，投资向未来

开工新项目、招商扩大“朋友圈”，布局新赛道，培育壮大新动能……新年伊始，市场主体与各级政府相向而行、彼此奔赴，投资热力迸发。

1月3日，新年首个工作日，东海之滨，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区举行2023年第一季度重点建设项目开工仪式。当天，临港新片区开工项目33个，总投资约316亿元，项目涵盖产业、住宅、市政交通、能源保障、生态环境、商文体旅、社会民生等多个领域。

而在张江科学城的重点项目签约开工仪式上，63个项目总投资高达575亿元。这里面不仅有盛美总部及研发中心、摩方启赋全球创新中心、君实生物创新药产业基地、格科微集团总部等涉及生物医药、集成电路等上海先导产业的市场主体前来“主动作为”，还包括了磁-惯性约束聚变能源系统、原创新药发现能力提升平台等“创新基建”的“未来项目”。

在上海西南门户松江区，总投资10亿元的上海海尔洗衣机互联工厂建成投产，预计达产后产能在200万台左右，年产值将达50亿元。工厂有4条智能总装线、4个智能模块加工区及2套智能物流系统，依托5G技术、工业互联网、量子技术、区块链、标识解析、元宇宙等先进技术应用，实现了从产品设计到生产调度、故障诊断等各个环节的智能化驱动。

在上海北翼，2023年上海嘉定区重大项目集中签约暨大招商、招大商启动仪式上，投资总额超170亿元的58个项目集中云签约，其中不少是支柱的汽车产业。嘉定区还同时发布了全球招商战略版图，选择国内热点城市和海外招商线路，增设驻外机构开展招商工作。今年，嘉定区计划建成10个以上招商机构，招引100个以上产业项目，实现每个机构1000万元以上的税收目标。

大健康、车联网、信息技术、元宇宙……3日，位于上海市中心的徐汇区召开2023年投资促进大会，现场有17个重点项目签约，包括宝马中国等一批头部企业，将在徐汇开启发展新征程。

一年之计在于春，早开工、早投资才能早见效。上海各区域聚焦互联网、生物医药、新能源汽车等“未来产业”，向实体经济下功夫，向创新产业要动能。

在刚刚结束的区级两会上，不少区提出了新年新目标，细细梳理发现，这里的不少目标都是需要“跳一跳才够得着”的自我加压，还有的则是精准发力的“特色项目”。比如，浦东新区提出，2023年，地区生产总值增长目标定为7%左右，规模以上工业总产值预计将达到1.37万亿元。闵行区则提出，2023年全社会研发经费支出保持在地区生产总值的10%左右。

不停步、持续投，信心强起来

不久前，雅诗兰黛中国创新研发中心在上海闵行区正式揭幕，这是雅诗兰黛集团在全球范围内首家集研究、构思、洞察、临床、感官以及性能评估、配方、包装和工程于一体的综合性研发中心。

岁末年初，东风本田在上海宣布，备受消费者期待的本田思域TYPE R即将正式上市，在2023年春季开始交付。

“汽车市场近年来正在经历巨大的变革，中国是引领变革的市场，要满足中国市场的多元化需求，就需要我们推出更多的车型矩阵。”东风本田总经理夏目达也说，海外市场销售的思域TYPE R均在日本生产，进入国内的车型由东风本田进行品质验证，将最佳品质提供给中国消费者。

通过中国国际进口博览会等桥梁，更多的外资企业正在坚定与上海共同发展的信心。

特斯拉中国最新介绍，在第五届进博会上“中国首秀”的Model S Plaid和Model X Plaid车型即将在2023年上半年开启交付，进入中国居民家中。近日，特斯拉还宣布中国大陆第1万个超级充电桩在上海的东方明珠脚下落成投用。

布局背后见信心。2022年，特斯拉上海超级工厂全年交付超71万辆电动汽车，相比2021年48万辆的成绩增长48%。特斯拉公司副总裁陶琳说，2022年8月，特斯拉上海超级工厂实现100万辆整车下线。从第1辆到第100万辆，这一工厂仅用了不到3年时间，刷新了世界汽车工业史上的纪录。“这与上海非常好的营商环境是密不可分的，我们对中国市场的信心从来就没有改变过。”

外资热爱上海，坚定深耕上海。上海市商务委副主任诸旖说，面对严峻复杂的外部环境，上海吸引外资依然保持了平稳增长，2022年前11个月，上海实际使用外资金额为223.6亿美元，比去年同期增长6.5%。

“外资制造业依然热爱中国，热爱上海。”嘉定工业区党工委书记李超说，工业区目前有不少外资企业的增资扩建正在进行中，纷至沓来的投资商让工业区更火热了。工业区正在持续优化营商环境，做好企业发展和人才服务的“店小二”，推动各类政策举措更及时、更精准地对接和服务企业。（记者周蕊、郭敬丹、杨有宗、龚雯、李荣、董雪）

(责编：赵竹青、陈键)

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