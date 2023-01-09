原标题：生效实施一周年 RCEP为区域及全球繁荣发展增添新活力

2023年1月，区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)迎来生效实施一周年。1月2日起，RCEP对印度尼西亚正式生效，至此已在包括中国在内的14个国家生效实施。一年来，在新冠疫情反复延宕、世界经济脆弱性凸显、经济全球化和自由贸易面临严峻挑战的大背景下，RCEP这个全球人口最多、成员结构最多元、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易协定，为区域经济尤其是中国与东盟国家的经贸往来合作带来实实在在的红利，有效加深亚洲经济体之间的经济链接，进一步强化区域内产业链与供应链韧性，为区域经济合作和全球经济发展增添新活力。

展望未来，RCEP带来的关税减让、通关便利、跨境物流便捷等效应将持续释放红利，助力区域经贸合作提速升级，为构建区域内部统一市场和实现全球繁荣发展注入新动能。

提升区域合作水平

RCEP由东盟十国及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰签署，是全球经济体量和发展潜力最大的自贸区。2022年1月1日起，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国正式生效，同年2月1日起对韩国生效，3月18日起对马来西亚生效，5月1日起对缅甸生效，今年1月2日起对印度尼西亚生效。目前，15个签署成员国中，生效成员数量已达14个。

分析人士指出，生效实施一年来，RCEP大幅提振地区经济复苏信心，拉动各成员国外贸增长成效显现，让区域内货物贸易成本明显降低、产业链供应链价值链深度融合，有力促进了成员国间经贸合作和区域经济一体化，区域合作由此迈向更高水平。

值得一提的是，中日之间、日韩之间通过RCEP首次建立起自由贸易伙伴关系，为三国加快区域价值链合作奠定了基础。

此外，RCEP框架下贸易活动的快速增长是赋予东南亚经济体强劲增长活力的重要原因之一。亚洲开发银行近日发布的报告将东南亚地区经济增长预期由5.1%上调至5.5%，这在一定程度反映了RCEP对东盟国家经济的拉动效应。

究其原因，RCEP通过统一关税承诺、原产地规则、贸易投资便利化以及其他贸易规则，最大限度地整合了区域内“碎片化”的经贸制度安排，即整合了各成员国签署实施的27个贸易安排和44个投资协定。一年来，关税减让、原产地累积规则、贸易便利化等RCEP制度红利释放，给各成员国及其企业带来实实在在的增长和收益，促进新的贸易和投资机会，维护地区供应链稳定，为地区经济复苏注入强劲动力。

助推世界经济发展

当前，世界经济增长乏力，经济全球化和自由贸易面临严峻挑战。国际观察人士认为，在世界经济整体黯淡的背景下，RCEP正焕发勃勃生机。尽管成员国在经济体制、发展水平、规模体量等方面差异巨大，但RCEP在多样性与高标准之间找到平衡，不仅为区域经济，也为世界经济提供了稳定性和确定性。

一年来，RCEP各成员国携手努力，推动这一全面、现代、高质量和互惠的自贸协定落地落实，发出维护多边主义、坚持开放合作、促进自由贸易、实现共同繁荣的积极信号，不仅对各成员共渡难关具有重要意义，也为经济全球化深入发展提供新动力。一年来，RCEP不仅推动了成员国之间的整体贸易结构持续调整和规模不断扩大，也进一步扩大了RCEP整体对区域外的贸易规模，如东亚口岸发往北美的集装箱运量达到历史新高就是一个考量指标。

正如澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔所言，在当前全球贸易面临巨大不确定性的情况下，RCEP是全球贸易体系一个巨大的稳定因素。它可以增强地区经济增长稳定性，为世界经济从新冠疫情等冲击中复苏提供良机。生效实施第一年，RCEP已显现填补自贸协定空白、提振区域贸易、强化区域供应链的重要性，有潜力作为平台将亚洲贸易红利投射到全球，未来能够推动地区乃至世界经济持续向前发展。

还有分析指出，RCEP这种高水平、统一贸易投资规则的自由贸易形式，为今后构建更高水平、更大范围、统一规则的自由贸易协议提供了参考。

带来合作共赢机遇

“作为世界上最大的自由贸易协定，RCEP推动合作共赢，为各方提供了新机遇。”柬埔寨首相助理大臣、东盟新任秘书长高金华近日的一番话道出了RCEP成员国的心声。

得益于区域内日益密切的交流合作，RCEP成员国间人文交往显著提升，经商、留学、跨国婚姻等群体不断增大，许多人对RCEP带来的变化深有体会，关税降低、通关便利等新规生效，也令区域内跨境电商贸易加速发展。

作为RCEP成员国中最大经济体，中国倡导真正的多边主义，坚持开放的区域主义。一年来，从促进货物贸易发展、确保优惠原产地规则发挥实效，到高标准实施海关程序和贸易便利化规则、提高服务贸易对外开放水平等，中国同有关各方一道全面高质量实施RCEP，以自身新发展为世界带来新机遇，助推地区经济逆风前行，让这一全球最大自贸区释放更多红利。

RCEP生效一年来，合作伙伴充分分享了中国开放机遇和发展红利。2022年前11个月，中国与RCEP其他成员国进出口总额11.8万亿元人民币，同比增长7.9%，持续显示出RCEP区域贸易自由化优势。2022年前11个月，中国对东盟进出口同比增长15.5%，高于中国外贸整体增速。随着RCEP的深入实施，其对区域内贸易投资的促进作用将持续显现。毫无疑问，中国在RCEP中扮演着重要角色，也是其他RCEP成员国的主要出口目的地。未来中国经济更有力的增长将给RCEP带来更广阔的发展空间。

分析人士指出，当前，地区国家进入经济复苏的关键阶段。无论是为了提振地区经济复苏信心还是着眼于未来长远发展，都需要深化区域经济合作，关键是要用足用好RCEP市场开放承诺和规则，更大程度释放协定红利。可以预计，未来RCEP将助力实现更高质量、更深层次的区域经济一体化，为地区和世界繁荣发展注入更强劲正能量，有效推动多边贸易体系发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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