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数字技术提升传统产业竞争力 夯实现代化产业体系基底

2023年01月09日08:33 | 来源：中国新闻网
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原标题：数字技术提升传统产业竞争力 夯实现代化产业体系基底

中央经济工作会议指出，加快建设现代化产业体系。建设现代化产业体系必须把加强科技创新作为重中之重，利用数字技术对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造，加速推动制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化转型。通过数字技术赋能，

推进产业转型升级，培育具有核心竞争力的主导产业，进而提升产业体系现代化水平。

向智能化进军，传统产业竞争力不断增强

走进山东九羊集团有限公司炼钢厂内，这里正上演着“钢铁是怎样炼成的”新时代场景。投料、辅料添加、吹氧操作、倒炉、出钢、合金化……炉长远程操控智能炼钢系统，老师傅的经验内化为一个个数据模型，炼钢过程透明化，控制更精准。

“炼钢过程黑箱化、操作不标准、现场管理粗放、冶炼效率低、吨钢成本高、碳排放量和强度双高等问题，一直困扰着钢铁行业。”山东九羊集团炼钢厂厂长崔洪权说，通过与浪潮云洲合作，建设了智能炼钢系统，将转炉终点的碳、温双命中率提高至88%，冶炼时间缩短8-10%，减少1.2%的碳排放。

工信部统计显示，目前我国已培育1700余家引领行业发展的数字化车间/智能工厂和5500余家区域领军企业，各方协力绘就智能制造新画卷，助力提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力。

向高端化迈进，传统产业创新力稳步提升

步入中铁装备高端产业园，偌大的显示屏上，生产情况、设备运行、订单交付等数据实时跳动，关键流程图一览无余，五步一个显示屏，十步一个工位机，显示屏后连接着传感器，边缘服务器等，其中内置的各类生产控制和管理软件，正是驱动整座智能化工厂的“中枢神经”，助力中铁工业由“制造”迈向“智造”，引领高端制造的方向。

中铁工业副总经理、总工程师唐智奋表示，基于浪潮核心工业软件体系，围绕设计数字化、制造数字化、产品数字化、运营数字化、服务数字化等领域，中铁工业全面推进智能制造系统工程建设，先后完成高端大型装备制造、大型钢梁钢结构制造、面向订单式道岔制造、新制式轨道交通制造、隧道配套制造等5个业态10个工厂智能制造项目建设。

特别是中铁智能化高端装备产业园，应用了三维非标智能化设计与工艺、计划和执行信息化、生产制造资源动态监控和调配、智能机器人协同焊接、数字孪生、UWB定位等多项智能制造技术，以精益产线设计和盾构机制造全过程数字化为重点，实现研发数字化、生产过程数字化、工厂装备数字化以及制造资源物联化，赋能新园区智能工厂建设和运营。“打造盾构产业4.0智能制造示范基地，这也是目前我们探索并实施的第一个工业4.0项目。”唐智奋说。

随着智能制造及数智升级工程等项目的实施，使产品交付周期平均缩短5%-10%，综合成本同步降低3%-5%。另外借助数字产线管控与装备远程诊断系统，设备综合利用率提升20-30%，消除95%产线质量管控盲区。基于此，中铁工业成为全断面隧道掘进装备行业首个入选“世界智能制造十大科技进展”和“中国智能制造十大科技进展”奖项的企业，也是唯一入选的“双十”企业。唐智奋表示，中铁工业智能制造将持续向纵深发展，加快信息化服务于生产，服务于企业改革发展，充分发挥4.0智能制造工厂的引领作用。

深入实施技术改造升级工程，不断扩大中高端产品供给能力，助推我国制造业加快向高端化迈进。2022年1至11月，制造业技改投资同比增长9.1%，占全部制造业投资的40.9%，加速推动制造业升级。

向绿色化转型，传统产业新活力加速锻造

浙江湖州，创新构建“工业碳效码”，将碳效评价融入绿色金融、节能技改等应用，激发企业节能降碳内生动力；江西新余，累计对42家工业企业开展节能诊断服务，提升企业工业能效水平……通过持续努力，我国工业绿色发展取得积极进展。目前已累计推动建设绿色工厂2783家、绿色园区223家、绿色供应链管理示范企业296家，推广超2万种绿色产品，绿色增长新动能日益强劲。2022年上半年规模以上工业单位增加值能耗下降4.2%。

传统产业向绿色化转型，需要数字化转型与绿色低碳转型深度融合。在助力企业绿色发展方面，基于数字技术打造双碳管控平台，在实现区域排放实时监测、行业企业排放分析、企业减排管理等的同时，让企业立足平台进行能耗实时监测分析、产品碳足迹管理等，有效支撑碳排放管理工作。

工信部有关负责人表示，下一步将着力开展工业领域碳达峰行动，通过完善绿色低碳技术体系和绿色制造支撑体系，深入推动能源消费低碳化、生产过程清洁化、资源利用循环化转型。

(责编：赵竹青、陈键)
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