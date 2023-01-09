原标题：专家：高频指标显示中国消费热度正稳步复苏

随着疫情防控措施优化，中国多地正积极有序复工复产，推动城市活力加快恢复。习近平经济思想研究中心近日在北京举办专家解读会，与会专家指出，多项高频指标显示中国当前消费热度正稳步复苏。

国家信息中心大数据发展部大数据分析处处长、研究员杨道玲表示，基于中国18个城市地铁人流量数据构建的地铁人流热度指数显示，去年12月以来中国地铁人流热度先降后升，目前指数达61.4，较12月低点大幅回升36.5个点。

同时，该机构通过追踪中国83城232个重点商圈人流量数据，构建了线下商圈消费热度指数，发现12月该指数也呈现先降后升走势，目前已达96.6，较12月低点提升28.7个点。包括北京、上海、广州、深圳等重点城市在内的全部83个城市指数均已企稳回升，商场往日热闹繁华的景象正加快回归。

生活服务业商户既是经济社会运行的毛细血管，也是“烟火气”的主要来源。行业数据显示，中国生活服务业消费正加快回暖。

杨道玲介绍，基于餐饮、住宿、休闲娱乐等生活服务类商户订单数据构建的生活服务业消费热度指数近期也持续恢复，截至1月2日为98.1，较12月低点提升4.0个点，这表明生活服务消费正在加快“热起来”，特别是旅游业消费热度指数提升45.7个点，恢复势头最为强劲。

熟悉的“买买买”正在回归，但中国消费恢复仍面临挑战。中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”置于2023年五大工作之首，强调要把恢复和扩大消费摆在优先位置。

在中国宏观经济研究院综合形势研究室主任、研究员郭丽岩看来，当前中国加快恢复和扩大消费的积极因素和有利条件增多，有更多可以期待的消费增长点。

例如，随着防控政策因时因势优化调整，接触式服务业相关消费场景将加快恢复和更多开启。随着基本养老保险全国统筹步伐加快，鼓励“三孩”等生育政策加速落地，“银发”和“幼齿”消费有望加快扩容升级，并带动相关群体和家庭消费。因城施策促进房地产业良性循环和健康发展，加快发展长租房市场建设等举措落地，有利于有序扩大居住消费。

郭丽岩还指出，在“5G+人工智能+物联网”深入融合背景下，新型消费呈现蓬勃向上、增长更快、体量更大、模式业态不断拓展的发展趋势。大力推广绿色认证产品，推动绿色认证结果的广泛采信，推动电商平台和商场、超市等流通企业开设绿色低碳产品专区，将拓展居民绿色消费市场。全面推进乡村振兴，提升新型城镇化建设质量，也有助于带动新能源汽车和绿色智能家电等消费品与服务下乡，从而进一步释放农村消费潜力。(记者 王恩博)

(责编：赵竹青、陈键)

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