原标题：2022年国家开发银行发放基础设施中长期贷款超1.4万亿元

记者1月9日从国家开发银行获悉，2022年，该行积极发挥开发性金融作用，全年发放基础设施中长期贷款超过1.4万亿元。

据介绍，这些贷款全部投向网络型基础设施、产业升级基础设施、城市基础设施、农业农村基础设施、国家安全基础设施等五大重点领域，支持了白鹤滩水电站、川藏铁路、滇中引水工程等一批重大项目。

白鹤滩水电站一景。新华社记者胡超 摄

为满足基础设施建设全生命周期资金需要，国家开发银行将各领域基础设施项目最长贷款期限进一步延长，其中，水利、铁路、城市轨道交通、机场等重大工程贷款期限最长延长至45年。截至2022年底，该行基础设施领域15年以上长期贷款占比达76%。

此外，国家开发银行还通过牵头组建银团、发行专题债券等多种方式，引导商业银行和社会资本向基础设施领域投入更多、更长期限资金。（记者 张千千）

(责编：董童、李源)

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