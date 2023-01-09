新华社重庆1月9日电（记者黄兴）记者从中国汽车工程研究院股份有限公司获悉，国内首家国家级氢能动力质量监督检验中心9日在重庆建成投用。其检测范围覆盖氢能全产业链，将发挥检验检测、标准制定、科技研发等服务作用，进一步提升国内氢燃料电池汽车的测试评价和标准化工作能力，为我国能源和汽车产业发展提供有力保障。

据悉，氢燃料电池是氢能产业的重要载体和典范应用，具备绿色环保、能量转换率高、续驶里程长等优势。目前市场上氢燃料电池产品良莠不齐，加强氢燃料电池汽车的测试评价和标准化工作较为迫切。

2019年7月，国家市场监督管理总局批准中国汽车工程研究院股份有限公司成立首家国家氢能动力质量监督检验中心。该氢能中心一期项目投资5亿元建设，规划建设了氢能整车、氢燃料电池、动力总成等多个试验室，可提供氢燃料电池整车、关键零部件及氢气品质等的检测服务，检测范围覆盖氢能全产业链；还可提供氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统等领域的技术咨询服务。

记者还了解到，近年来，重庆加快支持氢燃料电池汽车试点示范和推广应用，打出政策“组合拳”，推动氢燃料电池汽车产业发展。多家车企相继推出氢燃料电池车型，并集聚了一批产业链关键配套企业。重庆还联合四川打造“成渝氢走廊”，规划于2025年前投入约1000辆氢燃料电池物流车。

(责编：牛镛、白宇)

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