原标题：水滴保发布2022理赔服务年报：数智化赋能协赔系统，材料一次性通过率提升11.89%

近日，水滴保对外发布了2022理赔服务年报。该理赔服务年报显示，水滴保全年协助理赔总金额3.14亿元，协助理赔案件95238件，理赔顾问1对1服务3385小时。截至目前，水滴保协助理赔服务覆盖保险产品达131个。

值得关注的是，水滴保2022理赔服务年报显示，男性和女性申请医疗险理赔的高发疾病TOP1均为“恶性肿瘤”。男性另外的高发疾病依次为——心脑血管、消化系统、外部损伤、呼吸系统类疾病。而女性另外的高发疾病依次为——生殖系统、消化系统、呼吸系统、外部损伤类疾病。

水滴保理赔服务年报提到，2022年，水滴保从客户需求出发，将协助理赔服务全面升级，推出“水滴帮帮赔”。水滴帮帮赔升级了“八大服务”和“四大工具”，一站式解决用户理赔难题。

水滴帮帮赔致力于让协赔服务提质增效，上线了数智化赋能的“理赔资料管家”。在理赔资料管家的智能识别管理服务下，平台上材料一次通过率同比提升11.89%。此外，2022年，水滴帮帮赔的时效预测服务拓展至覆盖27%协赔案件，“加速理赔”平均结案时效降至19.16小时。

据水滴保2022理赔服务年报，水滴帮帮赔月均寄送3万张理赔服务卡，让用户可以随时查阅理赔服务流程、对理赔流程心中有数。水滴帮帮赔升级了适老化服务，60岁以上老年用户可以在平台上预约专属理赔顾问，专属理赔顾问将为其全程代办，将解决老年人理赔难题的服务落到实处。

水滴公司合伙人冉伟谈到：“2022年我们从客户需求出发，重塑理赔服务品牌‘水滴帮帮赔’，并同步开启线下协赔服务，依托技术能力实现线上线下联动协赔，更快更有效响应用户在理赔环节的诉求。2023年，水滴将持续加大理赔服务投入，不断优化协赔服务体系，致力于给用户更好的理赔体验。”

(责编：董童、李源)

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