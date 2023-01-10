本报记者 刘文波

2022年，大宗商品价格大幅波动，世界经济增速放缓。在此背景下，由上海期货交易所主办的第十九届上海衍生品市场论坛不久前举办，以“变局中期货市场的使命与担当——稳中求进，服务实体经济高质量发展”为主题，线上线下汇聚权威专家学者以及知名行业专家，围绕大变局时代下的期货市场如何服务产业发展、提升重要大宗商品价格影响力等问题分享观点，建言献策。

2022年4月20日，十三届全国人大常委会第三十四次会议通过了《中华人民共和国期货和衍生品法》，该法已于2022年8月1日起正式施行。参加论坛的专家普遍认为，这是我国期货市场具有里程碑意义的大事，标志着期货市场法治建设取得突破性进展，为实体经济利用期货市场发现价格、管理风险提供了制度支持，必将增强交易者和套期保值者的市场信心，要抓住机遇，稳中求进，推进期货市场更好地服务实体经济发展。

为实体企业保“价”护航

我国已连续多年成为全球规模最大的商品期货市场。中国证监会副主席方星海说，2022年以来，我国期货市场经受住了全球疫情、流动性宽松、地缘政治等外部因素的冲击，市场运行平稳，功能有效发挥，行业机构服务能力不断提升，为助力实体经济高质量发展和初级产品保供稳价贡献了积极力量。

保供方面，一些实体企业存在库存偏高、销售难、产业链运转不畅等问题，通过期货交割功能，一方面，可以销售产成品回笼资金、化解现金流紧张问题，另一方面，可以获得原材料、助力企业组织生产。

稳价方面，面对国内外金融和大宗商品市场波动加大，一批产业企业积极利用原油、铜、螺纹钢、铁矿石等品种期货期权工具，对冲原材料采购价格上涨和产成品销售价格下跌风险，通过“期现结合”的模式稳定价格。

新施行的期货和衍生品法中提出，“国家支持期货市场健康发展，发挥发现价格、管理风险、配置资源的功能。国家鼓励利用期货市场和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动。”

上海期货交易所理事长田向阳说，上期所努力输出既反映我国真实供需关系、又被全球投资者普遍认可的价格。目前，原油期货有效反映了中国及亚太供需，已成为在中国及周边地区的原油生产经营企业对冲价格风险的有效工具；国际铜、低硫燃料油、20号胶期货已经逐渐成为行业巨头之间跨境贸易定价的基准。

发展场外衍生品市场

在场外衍生品分论坛上，专家指出，我国目前期货市场存在着场内多、场外少的情况，要发展场外衍生品市场，打通“最后一公里”，更好地实现期货为现货服务。

为什么必须发展场外衍生品？中国国际金融股份有限公司固定收益部总经理高蒙说，场内高度标准化的期货合约与实体企业，特别是中小企业的风险管理诉求，存在着一定程度上的非精确匹配。比如交割标的的品质差、合约到期日与企业实际的采购周期和采购节奏，都会存在着一定的差异。

中国期货市场监控中心总经理杨光说，实体企业面临的风险千差万别，非标准化的期权、互换、远期等场外衍生品可以满足企业个性化、精细化的风险管理需求。

“场内市场标准化、流动性高，场外市场定制化、灵活性高，两者就会形成很好的互补，共同服务实体经济。”新湖期货股份有限公司董事长马文胜说，场外市场当务之急需要建立一个以场外仓单业务为基础的平台，以及场外衍生品的业务登记、报告、交易、清算为基础的业务体系。

促进有色金属产业绿色发展

另一个分论坛则围绕期货市场如何更好促进有色金属产业绿色发展展开讨论、献计献策。

“中国走出了一条有色金属期货和产业相互促进发展的道路。”有色金属期货专家张宜生说，今天，中国有色金属产业已经成为全球产业中应用期货市场最娴熟、最丰富的一个产业，实现了期货市场和产业融通发展。

当今，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展。“中国的光伏和电动车在全球的竞争优势非常明显，也代表着产业低碳发展、绿色发展的方向。”长江证券电力设备与新能源行业首席分析师邬博华说，新能源行业跟有色金属各个行业有很强的联动性，通过期货市场这种价格形成机制，可以促进有色金属产品的运用不断提高效率，降低成本。

田向阳表示，上期所将进一步完善期货市场品种体系，加快上市天然气、成品油、电力等能源品种，助力油气行业应对价格波动，同时积极布局动力电池材料、氢、氨等新能源品种开发，为实体企业稳妥有序、安全降碳保驾护航。

《 人民日报 》（ 2023年01月10日 10 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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