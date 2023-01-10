本报记者 李 刚

1月7日11时，广东省汕头市澄海区的奥飞市民广场内，几百家外贸企业、超千人的外贸包车参展团举行出发仪式，前往香港参加香港玩具展。这是疫情发生以来，汕头市首个由政府组织的企业团赴境外参展。

香港玩具展是世界第二大玩具展，也是亚洲最大的玩具博览会。近期，随着疫情防控政策优化调整，粤港澳大湾区会展大幕再次拉开。1月9日至12日，香港玩具展在香港会议展览中心重启，同期还将举行香港文具展、香港婴儿用品展等活动。

“我们将抓住参加香港玩具展的机会，展示新产品、巩固老客户、寻找新客户，获得更多订单。”汕头市澄海区群隆塑胶制品有限公司市场部负责人卓奕娜说。

澄海生产了全国近50%的塑料玩具，产品远销海内外。澄海玩具协会常务副会长、广东盈拓智能科技有限公司董事长黄亮说，澄海玩具产业与香港贸易公司合作一直很紧密，希望把外贸生意进一步做大。

香港贸发局华南首席代表黄天伟表示，广东组织千人参展团参加香港玩具展，企业能够第一时间享受到通关政策优惠，借助香港国际贸易中心的平台优势，把握外贸商机，促进经济发展。

本次汕头市“百企千人”赴港参展活动是广东省商务厅2023年“粤贸全球”启动仪式的一项活动。广东省商务厅与汕头市协调相关部门为企业解决前往香港参展的多种问题，让企业无忧参展抢订单。接下来，“粤贸全球”计划还将组织企业在37个国家和地区参加超百场展会。

汕头市澄海区委副书记、区长胡记杰表示，希望通过这次活动来帮助企业走出去抢订单、扩市场、创价值，进一步提振市场信心，提振企业发展信心。

《 人民日报 》（ 2023年01月10日 10 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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