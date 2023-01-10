本报北京1月9日电 （记者李红梅）9日，中国气象局发布《2021年中国温室气体公报》。公报显示，2021年，青海瓦里关国家大气本底站观测到的二氧化碳、甲烷和氧化亚氮浓度，与北半球中纬度地区平均浓度大体相当。

自20世纪80年代开始，中国气象局在世界气象组织框架下协调中国区域的温室气体及相关微量成分高精度观测，陆续建成由1个全球大气本底站和6个区域大气本底站组成的大气本底观测站网，实现对《京都议定书》管控的七大类30余种温室气体全面观测，并形成了观测—运行监控—维护标校—质量控制—应用分析等一体化温室气体本底观测业务体系。2021年，中国气象局组建了包含44个国家级气象观测台站和16个省级气象观测站在内的国家温室气体观测网，同时有3颗具备全球主要温室气体监测能力的卫星在轨运行，初步形成天、空、地一体化温室气体立体观测能力。

“十四五”时期，中国气象局将在全国16个气候关键观测区增补9个大气本底站，在我国主要的地市级以上城市以及区域代表性好的地区，开展以二氧化碳为主的温室气体浓度的高精度在线观测和通量观测，进一步提高温室气体观测能力，满足我国碳中和监测评估系统的评估需求。

《 人民日报 》（ 2023年01月10日 14 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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