重庆推进新建5G基站共建共享
2023年01月10日06:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报重庆1月9日电 （记者王欣悦）记者从重庆市通信管理局获悉，日前，该局联合多部门印发《重庆市信息通信行业绿色低碳发展行动实施方案（2022-2025年）》（以下简称《方案》）。《方案》提出，深入推进通信网络设施共建共享，到2025年，全市新建5G基站站址共享率不低于80%。
《方案》提出，加大通信杆塔、市政灯杆、监控杆、交通龙门架、电力杆塔等双向开放共享力度，鼓励将有条件的电信基础设施与变电站、电动车充换电设施共建共享，鼓励在有条件区域规模部署室外一体化机柜、智慧杆塔等资源共享型载体，提高资源集约利用。根据《方案》，到2025年，重庆行业绿色低碳发展管理机制基本完善，新能源和可再生能源在行业持续扩大推广应用，行业整体资源利用效率明显提升。
(责编：杨光宇、袁勃)
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