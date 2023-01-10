本报北京1月9日电 （记者王俊岭）记者9日从国家开发银行了解到，2022年，国家开发银行聚焦主责主业，积极发挥开发性金融功能作用，服务全面加强基础设施建设，全年发放基础设施中长期贷款超过1.4万亿元，全部投向网络型基础设施、产业升级基础设施、城市基础设施、农业农村基础设施、国家安全基础设施等五大重点领域，有力支持了白鹤滩水电站、川藏铁路、滇中引水工程、广东海上风电基地等一批重大项目。

据介绍，为满足基础设施建设全生命周期资金需要，国开行各领域基础设施项目最长贷款期限进一步延长，其中，水利、铁路、城市轨道交通、机场等重大工程贷款期限最长延长至45年。截至2022年底，国开行基础设施领域15年以上长期贷款占比76%。同时，该行通过牵头组建银团、发行专题债券等多种方式，引导商业银行和社会资本向基础设施领域投入更多、更长期限资金。

(责编：杨光宇、袁勃)

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