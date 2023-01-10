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充分发挥关税对“双循环”的联结点作用（开放谈）

李大伟
2023年01月10日06:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　国务院关税税则委员会日前发布公告，2023年1月1日起，中国对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。这是中国依托超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素的重要举措，彰显了中国推进高水平对外开放、维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系的决心。

　　降低关税有助于让世界分享中国发展机遇、推动构建人类命运共同体。从连续五年举办中国国际进口博览会，到多次降低汽车等产品关税，再到促进各国优质服务进入中国市场……近年来，中国积极促进进口，为世界经济企稳复苏注入了动力。特别是当前主要发达经济体由滞胀转入衰退，国际货币基金组织最新预测显示，2023年全球经济增速降至2%以下的可能性正在增大；逆全球化搅动世界，美国等持续滥用国家安全概念，对相关产品贸易实施各种管制措施。在此背景下，中国主动降低关税，同世界各国分享国内巨大市场，充分彰显了中国担当。

　　2023年降低关税的商品覆盖范围更大，既包括电子墨水屏、风力发电机用滚子轴承等发达经济体具有优势地位的先进设备、关键零部件，也包括冻蓝鳕鱼、腰果、钾肥、硼酸等新兴经济体具有优势的农产品、能源资源以及其他特色产品。这将进一步帮助各国强化与中国的合作共赢关系，更好分享中国消费升级、经济结构转型升级带来的机遇，也有利于推动共同繁荣的开放型世界经济发展，推动构建人类命运共同体。

　　降低关税有助于中国经济高质量发展。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。从供给角度看，通过降低关税、进一步推动贸易便利化等措施，以企业为主体扩大铌酸锂、电子墨水屏、燃料电池用氧化铱、风力发电机用滚子轴承等重要原材料、先进技术装备以及关键零部件等进口，既有利于优化生产要素供给结构，扩大优质产品供给，也有利于补齐产业链供应链短板，提升产业链供应链韧性和安全水平。客观地讲，降低关税可能会给国内相关产业带来一定压力和挑战，需要相关企业积极应对，加快转型升级、提质增效，以创新发展迎接挑战，不断提高自身竞争力。

　　从需求角度看，当前中国居民消费结构正在发生明显变化，由生存型消费向发展型消费转变、由数量型消费向质量型消费转变、由模仿型消费向个性化消费转变的趋势十分明显。但由于要素禀赋、技术水平等方面原因，国内供给在有些方面尚不足以完全满足国内消费升级需求。积极降低婴幼儿食用的均化混合食品、冻蓝鳕鱼、腰果等食品，咖啡机、榨汁器、电吹风等小家电的进口关税，既符合消费升级大方向，有利于满足人民群众对美好生活的向往，也有利于吸引消费回流、将消费留在国内。此外，新冠疫情暴发以来，优质药物和医疗服务的需求在迅速增长。此次中国对部分抗癌药原料、抗新型冠状病毒药原料、镇癌痛药品实施零关税，并降低假牙、血管支架用原料、造影剂等医疗用品进口关税，对于降低中国居民医药消费成本、保障人民健康具有重要意义。

　　展望未来，中国将继续推进高水平对外开放。在此过程中，除了充分发挥关税作为国内国际双循环联结点的作用，还应稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，合理缩减外资准入负面清单，依法保护外商投资权益，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，以高水平对外开放助力构建新发展格局、实现高质量发展，这将为全球经济复苏注入更多动力。

　　（作者为中国宏观经济研究院对外经济研究所新兴经济体研究室主任）

(责编：杨光宇、袁勃)
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