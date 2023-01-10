广东发放自动驾驶道路测试牌照逾500张
2023年01月10日08:21 | 来源：中国新闻网
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原标题：广东发放自动驾驶道路测试牌照逾500张
1月7日至8日，以“智驾新引擎·车联新时代”为主题的2023智能网联汽车技术大会在广州召开。广东省工业和信息化厅党组成员、副厅长曲晓杰在会上称，广东省已发放自动驾驶道路测试牌照超过500张，开放测试道路里程超过2500公里。
曲晓杰表示，广东省高度重视智能网联汽车发展，加快建设汽车和新一代电子信息战略性支柱产业集群，发挥“链长制”联动协调推进机制作用，实施汽车零部件产业“强链工程”，出台广东省智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法。
此外，广东全面实施“广东强芯”工程，构建集成电路产业“四梁八柱”，打造中国集成电路第三极，推进实施汽车芯片应用牵引工程。
近年来，在广州汽车产业发展的强势带动下，汽车产业已经成为广东省第8个年产值超万亿元的产业集群。目前，广州是国家基于宽带移动互联网与智慧交通应用示范区，也是国家授予的首批“智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市”之一，正致力于打造全球知名的万亿级“智车之城”。
此次大会上，广州市智能网联汽车道路测试与应用示范运营2022年度报告，以及广州智能网联汽车示范运营认定车型等成果集中发布。
(责编：王连香、李楠桦)
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