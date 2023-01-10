原标题：不可错失全球增长“数字机遇”

上周，美联储会议纪要释放出继续加息遏通胀的声音，给新年伊始的世界经济前景蒙上一层阴翳。与此同时，上周开幕的美国消费电子展（CES）则让人看到全球企业应对疫情冲击、加速数字化转型的努力。在美欧等发达经济体增长动能持续减弱背景下，各方应当聚焦技术创新与合作，不可错失全球增长的“数字机遇”。

1月4日，美联储公布2022年12月份货币政策会议纪要显示，美联储官员重申降低通胀的决心，警告市场不要低估其将在一段时间内维持高利率的意愿，“美联储愿意冒着失业率上升和经济增长放缓的风险，将通胀率拉回2%的长期目标”。

美联储展现的强硬立场并不令市场意外，却也无法让市场信服。有分析指出，美联储似乎对显而易见的衰退风险并不在意，更愿意作些“政治正确”式的表态：在通胀并未实质性放缓之前坚持强硬立场，一旦出现危机则迅速转向、扮演市场“救世主”。这样的情形，在美国疫情暴发前后上演过，在2022年加息前后也上演过。如此一来，美联储自然可以“立于不败之地”，至于美国经济乃至世界经济受到的冲击，反而成为其眼中的次要问题了。

美国的举措使其货币和财政等宏观政策透支状况为人洞悉，其增长动能持续放缓趋势更是一目了然。这也给全球经济带来旧动能后劲不足，新动能尚未形成等问题。而在增长动力转换之际，通过技术创新提升全球增长动能的重要性愈加凸显。

当地时间1月5日，2023年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）开幕。来自170多个国家和地区的3700多家企业展示电动车、数字医疗、人工智能、机器人、食品科技、智能家居等领域的创新技术和创新产品。有分析指出，大数据、云计算、人工智能等数字技术近三年来加快与实体经济深度融合，促进产业变革，引发数字产品消费、电子商务、远程工作模式、数字平台化建设的快速发展，数据作为新的生产要素引入生产函数，使传统制造业和服务业都发生实质性调整，为世界经济增长注入新动能。

疫情暴发至今，在对世界经济造成严重冲击的同时，也加速全球经济的数字化转型。作为硬币的另一面，在新冠疫情冲击下，数字经济仍逆势增长，发展潜力和韧性进一步彰显。以东盟为例，东盟秘书长林玉辉预计，到2025年，东盟国家数字经济将从2015年占区域GDP的1.3%提高到8.5%。因此，各国近年来竞相制定数字经济发展战略、出台鼓励政策。如何把握数字机遇，成为重塑全球经济结构、提升全球增长动能的关键之一。

不过也要看到，以美国为代表的一些国家，既无法扭转自身经济增长动能下滑趋势，又醉心于建立科技“小院高墙”和实施技术封锁，阻滞了数字经济正常发展。这种排他性的短视行为，势必对全球创新合作、科技交流、产业链供应链产生重大负面影响。一旦错失全球增长的“数字机遇”，或将是世界经济复苏不可承受之痛。

(责编：罗知之、陈键)

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